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Глеб Павловский
Фото: DW
ПолитикаРоссия

В России скончался политтехнолог Глеб Павловский

Сергей Ромашенко
42 мин. назад

Глеб Павловский был основателем фонда, разрабатывавшего президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года. С 2021 года политолог перешел в оппозицию, а после вторжения РФ в Украину стал резко критиковать президента.

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Российский политолог, публицист и политтехнолог Глеб Павловский скончался на 72-м году жизни после тяжелой болезни, сообщили российские СМИ в понедельник, 27 февраля. По их сведениям, Павловский умер от инсульта. О его тяжелой болезни писали в соцсетях с ноября прошлого года.

Глеб Павловский в 90-х годах был советником главы администрации президента РФ. Он являлся основателем и главой "Фонда эффективной политики", который разрабатывал президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года. Павловский также участвовал в президентской кампании Виктора Януковича на выборах 2004 года в Украине. До 2011 года политолог сотрудничал с администрацией президента РФ, после чего перешел в политическую оппозицию Кремлю.

В разные годы Павловский был главным редактором и издателем "Русского журнала", ведущим программы "Реальная политика" на НТВ, директором "Русского института". После российского вторжения в Украину он выступал с резкой критикой Путина, но оставался в Москве.

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