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В России самоликвидировался фонд "Нужна помощь"

Сергей Ромашенко
7 августа 2024 г.

Благотворительный фонд "Нужна помощь" был объявлен в России "иноагентом". Он оказывал помощь другим некоммерческим и благотворительным организациям.

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В России закрывается еще одна некоммерческая организация - фонд "Нужна помощь"
В России закрывается еще одна некоммерческая организация - фонд "Нужна помощь"Фото: DW

Совет благотворительного фонда "Нужна помощь" принял решение о самоликвидации в связи с тем, что власти РФ объявили организацию "иностранным агентом". Об этом в среду, 7 августа, сообщили российские СМИ со ссылкой на письмо фонда для доноров.

В документе говорится, что после того, как 1 марта Минюст РФ объявил фонд "Нужна помощь" иностранным агентом, некоторые благотворительные организации отказались от сотрудничества, сократился поток пожертвований, из совместных проектов вышли корпоративные партнеры. По сведениям издания "Новая газета - Европа", уже в первые 10 дней после решения Минюста договоры с "Нужна помощь" расторгли более 60 НКО.

"Мы искали возможности для продолжения деятельности с новым статусом, но это оказалось практически невозможно", - отмечается в сообщении "Нужна помощь". "Мы все еще считаем решение о признании фонда иностранным агентом огромной ошибкой. Ведь мы больше не сможем поддерживать сотни проектов в самых разных регионах страны. К сожалению, мы все попали в чудовищную ситуацию, в которой нет правильных решений и понятных правил игры", - заявили в организации.

Фонд прекратит работу уже в августе

"Нужна помощь" уже приступил к свертыванию. Фонд прекратит работу в августе.

Фонд "Нужна помощь" занимался системным развитием благотворительности в России, помогая другим некоммерческим организациям собирать пожертвования. Сооснователем фонда стал фандрейзер, журналист и медиаменеджер Митя Алешковский. В 2012 году он в качестве волонтера координировал гуманитарную помощь людям, пострадавшим в результате наводнения в Крымске.

До 2015 года "Нужна помощь" был частью фонда "Мозаика счастья", затем стал самостоятельной организацией.

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