В РФ с третьей попытки запущена тяжелая ракета "Ангара-А5"

Первая ракета, разработанная в России после распада СССР, стартовала с космодрома Восточный. Предыдущие два запуска отменила автоматика за несколько секунд до взлета.

В России с третьей попытки запущена тяжелая ракета "Ангара-А5". Запуск ракеты с разгонным блоком "Орион" и испытательной полезной нагрузкой был произведен в 12:00 мск в четверг, 11 апреля, с космодрома "Восточный" в Амурской области.

Это была третья попытка запуска "Ангары" за последние три дня. Предыдущие два старта отменила автоматика из-за различных сбоев. 9 апреля запуск отменился автоматически из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока, что предусматривает слив топлива. Второй раз ракету пытались запустить 10 апреля, но за несколько минут снова прошла команда на отмену пуска. На этот раз, по словам главы "Роскосмоса" Юрия Борисова, "выявилась новая техническая неполадка".

После анализа телеметрии причиной назвали сбой в системе контроля запуска двигателя. При этом на ракете не было обнаружено "необратимых процессов, требующих демонтажа ракеты". Отмены запусков по техническим причинам Борисов назвал "рядовым явлением".

Проблемы российской космонавтики

В то же время агентство AFP отмечает, что срыв запусков ракеты "Ангара" ознаменовал собой новый провал российской космонавтики, которая уже многие годы страдает от недостаточного финансирования, коррупционных скандалов и неудач, таких как потеря зонда "Луна-25" в августе 2023 года. В марте 2024 года пришлось отменить запуск ракеты "Союз" к Международной космической станции (МКС). Через несколько дней после этого новая попытка старта увенчалась успехом.

Российская космическая отрасль во многом устарела и до сих пор использует технологии советских времен. Кроме того, она испытывает растущую конкуренцию со стороны таких частных компаний, как SpaceX, которая взяла на себя часть полетов на МКС. В то же время космонавтика является одной из немногих сфер, где Россия и Запад все еще сотрудничают, несмотря на войну РФ против Украины.

Ракета "Ангара-А5"

Тяжелая ракета "Ангара-А5" - первая разработанная в России ракета после распада СССР. В ближайшее время она должна заменить ракету "Протон-М" как более экологически чистая, не использующая токсичные компоненты топлива.

Модификации "Ангары-А5" смогут выводить на орбиту до 37 т полезного груза (против 22 т, которые может поднять "Протон"). "Ангару" уже запускали с космодрома Плесецк, но оттуда она может вывести на орбиту меньше полезной нагрузки для низкой околоземной орбиты.