В России резко выросли цены на ритуальные услуги и товары

В России за последние два года резко подскочили цены на ритуальные услуги и товары. На фоне полномасштабного вторжения в Украину в 2022-2023 годах средняя цена изготовления гроба выросла на 22,2 процента, сообщило в среду, 24 января, издание The Moscow Times со ссылкой на данные Росстата. При этом в первый год войны этот показатель поднялся на 15,82 процента, за второй - еще на 5,55 процента.

Самый большой рост за 13 лет

Если учесть 2021 год, в котором в РФ фиксировались беспрецедентные в современной истории показатели смертности, стоимость гробов увеличилась на 36,6 процента, отмечается далее. Сопоставимый скачок цен на гробы за трехлетний период - около 40 процентов - в последний раз в России был отмечен в кризисный период 2008-2010 годов.

Кроме того, значительно подорожала услуга рытья могил. В 2023 году ее стоимость возросла на 11,25 процента, это максимальный показатель за весь период доступной статистики на этот счет с 2016 года, указывает издание. За последние два года эти услуги подорожали на 20,6 процента.

Организация похорон в России в настоящее время обходится в сумму от 50 тысяч рублей, цитирует The Moscow Times главу Союза похоронных организаций и крематориев Елену Андрееву. По ее словам, рост цен на ритуальные услуги вызван "удорожанием базовой закупочной продукции" - дерева и металла.

Разведка США: Более 315 тысяч убитых и раненых солдат РФ

Министерство обороны России не публикует официальные сведения о потерях ВС РФ в Украине. Последний раз российские власти называли общее число погибших в сентябре 2022 года - 5937 человек. В середине декабря 2023 года разведка США опубликовала собственные данные, согласно которым потери РФ в войне составляют 315 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Издание "Медиазона" совместно с Русской службой BBC и командой волонтеров по состоянию на пятницу, 19 января, установили личности более 42 тысяч российских солдат, погибших в Украине.

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