 В России резко повышают штрафы за нарушения при предвыборной агитации | Новости из Германии о России | DW | 17.02.2021

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Россия

В России резко повышают штрафы за нарушения при предвыборной агитации

Госдума приняла закон о многократном увеличении штрафов в окончательном чтении. ЦИК получает право инициировать блокировки в интернете.

Здание российской Госдумы

Госдума России в среду, 17 февраля, приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому в России кратно увеличиваются штрафы за предвыборную агитацию в запрещенных местах и в "день тишины".

Согласно принятому документу, штраф за агитацию вне агитационного периода и в запрещенных местах впредь составит для граждан - от пяти тысяч до 20 тыс. рублей для граждан, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей и для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Аналогичные штрафы устанавливаются за изготовление или распространение агитации в нарушение установленных требований.

Соответствующие изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ, ст. 5.10 и 5.12). В настоящее время штрафы за подобные нарушения для граждан составляют от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 1,5 до 2 тыс. рублей и для юрлиц - от 20 до 30 тыс. рублей.

ЦИК сможет инициировать блокировки в интернете

Госдума на заседании 17 февраля также приняла в окончательном чтении законопроект, согласно которому ЦИК, а также региональные и территориальные избирательные комиссии получают право обращаться в Роскомнадзор с требованием блокировать в интернете агитационные материалы, нарушающие закон.

В законе установлен механизм реагирования Роскомнадзора на поступающие обращения избирательных комиссий по данному поводу. Инициатива также прописывает, что владелец информационного ресурса должен удалить информацию или агитационные материалы в течение суток с момента получения уведомления. В случае отказа доступ к информресурсу будет ограничен.

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    Автор: Елена Барышева


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