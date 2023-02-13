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В отделении интенсивной терапии в Санкт-ПетербургеФото: Alexei Daniche/SNA/imago images
ОбществоРоссия

В РФ разрешат ремонт медтехники неоригинальными запчастями

Сергей Ромашенко
51 мин. назад

В Росздравнадзоре опасаются введения западных санкций против отрасли здравоохранения России. Для предотвращения рисков ведомство планирует разрешить ремонт медтехники запчастями, не предусмотренными производителем.

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Российским медучреждениям с 1 сентября позволят ремонтировать оборудование с помощью неоригинальных запчастей и комплектующих, сообщила в понедельник, 13 февраля, газета "Коммерсант" со ссылкой на проект приказа Росздравнадзора. Как отмечет издание, в ведомстве опасаются введения западных санкций в отношении российской отрасли здравоохранения - одной из последних, все еще не затронутых ограничениями на фоне войны России против Украины.

При этом большая часть высокотехнологичной медицинской техники в российских больницах и клиниках произведена за рубежом и должна регулярно вывозиться для ремонта за границу. К примеру, рентгеновские трубки для компьютерных томографов необходимо менять раз в полтора года, однако их основными производителями являются компании из Нидерландов, Германии, США и Японии, и в случае введения новых санкций сотрудничество с ними может оказаться невозможным, указывает издание.

Как отмечает "Коммерсант", до сих пор у российских государственных клиник не возникало проблем с вывозом медтехники для ремонта за рубеж. В то же время, по словам одного из источников издания, летом 2022 года один из швейцарских производителей аппаратов для вентиляции легких отказался обслуживать уже поставленные в Россию ИВЛ в одной из крупных московских клиник.

Возможные риски для медицинской техники

Весной 2022 года правительство России запретило вывоз из страны ряда товаров, в том числе медтехники. В Минздраве тогда заявили, что компании могут получить временное разрешение на вывоз из страны медтехники для ремонта. В то же время возврат медоборудования в Россию тоже может быть осложнен, например, в том случае, если ремонта требуют комплектующие из категории товаров двойного назначения, такие как чипы.

С целью избежать рисков невозврата Росздравнадзор предложил разрешить использовать для ремонта и обслуживания медтехники в России комплектующие, не предусмотренные производителем. По словам экспертов, значительную часть медтехники в России и сейчас обслуживают несертифицированные сервисные центры, но они могут предоставить лишь типовые детали. Высокотехнологичное медоборудование зачастую состоит из уникальных элементов, технологию создания которых знает лишь компания-производитель, и на ее воссоздание потребуется несколько лет.

Кроме того, разработка собственных комплектующих или моделей медтехники будет стоить дороже, чем покупка их за рубежом, пишет "Коммерсант". По данным аналитической компании МЕДИТЭКС, доля отечественных производителей на рынке РФ сейчас составляет не более 30 процентов. Большая часть медтехники, по данным IMEDA, особенно КТ, МРТ и аппараты УЗИ, произведена в странах Европы, Азии и в США.

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