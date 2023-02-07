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В России закрывается проект, бесплатно распространявший книгиФото: Stoyan Vassev/dpa/picture alliance
ОбществоРоссия

В РФ просветительский проект "Всенаука" объявил о закрытии

Ольга Лебедева
21 мин. назад

Созданная в 2019 году программа "Всенаука", которая бесплатно распространяла научно-просветительскую литературу, закрывается из-за резко осложнившихся условий реализации, отказа спонсоров и издательств от сотрудничества.

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Российский просветительский проект "Всенаука", занимавшийся среди прочего бесплатным распространением научно-популярной литературы, объявил о закрытии. "Почему нам приходится сворачивать программу "Всенаука"? В 2022 году условия ее реализации резко осложнились. Из-за ухудшения международных отношений многие зарубежные правообладатели отказались работать с Россией, вследствие чего права на часть наших бесплатных книг уже в 2022 году стали недоступны", - сообщается на сайте проекта в понедельник, 6 февраля.

Создатели проекта считают невозможным продолжать работу

Кроме того, часть авторов произведений, распространявшихся "Всенаукой", были объявлены в России "иностранными агентами", а российские издательства просили прекратить бесплатную раздачу некоторых книг, отметило далее руководство проекта. Одновременно в заявлении указывается на проблемы с финансированием из-за сложной экономической ситуации в РФ. "Желающих спонсировать просветительские проекты стало гораздо меньше. Наши традиционные партнеры не выражают желания продолжать сотрудничество. В частности, компания "Яндекс" - один из наших главных спонсоров - летом 2022 года расторгла спонсорский контракт с программой "Всенаука", - указывается в заявлении.

В результате принято решение о поэтапном сворачивании проекта. С февраля 2023 года распущена команда "Всенауки", а список предоставляемых на бесплатной основе книг будет постепенно сокращаться. Большая часть материалов при этом будет доступна на сайте Vsenauka.ru до конца января 2024 года, сообщается далее.

Проект "Всенаука" существовал с 2019 года

Помимо команды созданного в 2019 году проекта "Всенаука", в него входило обширное экспертное сообщество - более 1000 ученых, преподавателей и научных журналистов, сообщается на сайте. За минувшие два года с портала было скачано почти 13 млн бесплатных экземпляров книг. Кроме этого, в рамках программы "Всенаука" реализовано девять просветительских проектов. Проект был создан командой под руководством предпринимателя Георгия Васильева - одного из создателей компании "Билайн", автора и продюсера мюзикла "Норд-Ост", а также и мультсериала "Фиксики".

Васильев осудил войну, развязанную Россией против Украины. В декабре 2022 года в интервью журналистке Катерине Гордеевой он заявил: "Я прекрасно понимаю тех западных издателей, которые не хотят иметь дело со страной-агрессором, со страной, которая напала на другую страну".

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Заявление "Всенауки"

Информация о закрытии проекта
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