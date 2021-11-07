В России прошли задержания из-за акций в годовщину Октябрьской революции

Двое активистов, проводивших у здания регионального управления ФСИН в Перми несогласованную акцию под названием "ФСИН- это ад", а также журналист задержаны в воскресенье, 7 ноября, полицейскими, сообщает "ОВД-Инфо".

Демонстрация протеста в Перми

Согласно сведениям "ОВД-Инфо", устроенная в Перми акция протеста стала реакцией на публикации о пытках в российских пенитенциарных учреждениях. Ее участники, активисты незарегистрированной партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова", демонстрировали транспарант, на котором было написано: "ФСИН - это ад". Оба демонстранта, один из которых несовершеннолетний, а также журналист издания SOTA Глеб Якутов были задержаны.

Несостоявшийся автопробег в Омске

В Омске полицейские задержали пятерых участников автопробега, посвященного годовщине Октябрьской революции. Они были задержаны еще до начала мероприятия. Как утверждают автомобилисты, никаких лозунгов они не скандировали, плакаты не держали, они лишь хотели по старой традиции под красными флагами проехать на машинах по городу. У одной из задержанных в полиции резко поднялось давление, и ее увезли на скорой помощи в больницу.

Цветы у памятника Ленину в Санкт-Петербурге

По данным "ОВД-Инфо", 7 ноября также задержано немало участников акций, традиционно проводимых в этот день коммунистами и другими активистами в связи с годовщиной Октябрьской революции. Так, в Санкт-Петербурге задержали 70-летнего члена Российской коммунистической рабочей партии, бывшего депутата Госдумы, первого секретаря незарегистрированной партии "РОТ-Фронт" Виктора Тюлькина, возложившего цветы у памятника Ленину. Задержаны и четверо активистов "Другой России". Правда, вечером Тюлькин был из полиции отпущен - с протоколом по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия. Ему грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Мероприятие коммунистов в Москве

Между тем в Москве собравшимся на Красной площади коммунистам никто не препятствовал, и демонстрацию, посвященную 104-й годовщине Октябрьской революции, они провели без проблем.

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