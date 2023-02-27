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Цветы у стихийного мемориала Немцову, 2021 год
Цветы у стихийного мемориала Немцову, 2021 годФото: Sergey Satanovskiy/DW
ПолитикаРоссия

В России проходят акции в память о Борисе Немцове

Сергей Ромашенко
55 мин. назад

Оппозиционер Борис Немцов был убит в центре Москвы ровно восемь лет тому назад. В различных городах России проходят акции в память о политике, а также в знак протеста против Путина и войны России с Украиной.

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В Москве и ряде других городов России в понедельник, 27 февраля, проходят акции в память об оппозиционере Борисе Немцове, убитом ровно восемь лет назад, а также в знак протеста против режима президента РФ Владимира Путина и войны России против Украины.

В российской столице люди приносят цветы к стихийному мемориалу, появившемуся на месте убийства политика на Большом Москворецком мосту вскоре после преступления. Издание "Сота" пишет, что полиция выборочно останавливает прохожих, но задержаний пока не было. В прошлом коммунальные службы не раз убирали цветы и фотографии и задерживали активистов, однако мемориал вновь возрождался. В последнее время власти его не трогали.

По сведениям "Настоящего времени", акции памяти Бориса Немцове проходят также в Казани, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске. Люди возлагают цветы к импровизированным мемориалам, появившимся у памятников жертвам политических репрессий.

В Екатеринбурге на площади Труда жители устроили вахту памяти в честь Бориса Немцова. Власти Свердловской области запретили приносить портреты, плакаты и свечи, но разрешили возлагать цветы.

В Барнауле акция прошла накануне. Ее организовало местное отделение партии "Яблоко". Митинг прошел в центре города на площади Свободы у памятника жертвам политических репрессий. Акция была согласована местной мэрией. Барнаул - едва ли не единственный город в России, где власти дают разрешения на проведение такого рода акций.

Убийство Бориса Немцова

Борис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года в сотне метров от Кремля. Суд признал виновными и приговорил к длительным срокам заключения пятерых уроженцев Чечни, среди которых были офицеры силовых структур. Это Заур Дадаев (непосредственный исполнитель убийства), братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Заказчики убийства до сих пор не установлены. Соратники и близкие Немцова раскритиковали расследование, многие из них уверены, что к убийству политика причастно руководство Чечни или России.

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