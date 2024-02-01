В РФ признан "нежелательным" проект Russian Election Monitor

Russian Election Monitor называет своей задачей предоставление экспертного анализа электоральных событий в России. НКО создана инициативной группой европейских ученых, политиков и госдеятелей.

Генпрокуратура РФ признала зарегистрированную в Берлине некоммерческую организацию Russian Election Monitor (REM) "нежелательной", сообщил в четверг, 1 февраля, председатель комиссии российской Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев.

По утверждению Пискарева, НКО, образованная "группой польских, французских и немецких политиков", которых он называет "русофобами", вмешивалась в избирательную кампанию в России, занимается "деструктивной деятельностью", "дискредитацией российской электоральной системы", а "информационные площадки REM используются для подготовки зарубежной аудитории к признанию президентских выборов в России нелегитимными". По словам Пискарева, проект тесно связан с ОБСЕ, ПАСЕ, "Фондом Генриха Бёлля" и другими "недружественными" организациями.

Инициатива Russian Election Monitor

На сайте REM заявлено, что эта организация создана инициативной группой, состоящей из европейских ученых, бывших и действующих политиков и государственных деятелей. Своей целью Russian Election Monitor называет предоставление международной аудитории экспертного анализа электоральных событий в России.

Среди участников организации - польский историк и писатель Анджей Фришке, французский политик и академик Андре Гаттолен, немецкий политик и бывший член Европарламента Ребекка Хармс (Rebecca Harms), экс-глава избиркома Польши Войцех Гермелиньский и автор книг в области польской и украинской истории ХХ века Вольфганг Темплин (Wolfgang Templin). Основателем Russian Election Monitor является депутат Европарламента Вернер Шульц (Werner Schulz).

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