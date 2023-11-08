В России приступили к обучению "медиаполицейских"

Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ начнет выпускать "специалистов по выявлению экстремизма и деструктивного контента в интернете". Об этом сообщила в среду, 8 ноября, газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу вуза.

Новое направление бакалавриата носит официальное название "Медиаобеспечение государственных интересов и национальной безопасности". Учебная программа реализуется при поддержке Национального антитеррористического комитета России, подчеркнули в вузе.

По словам представительницы РАНХиГС Лидии Малыгиной, спектр задач выпускников направления будет включать "борьбу с пропагандой терроризма, криминальной культуры, суицидов среди подростков и оскорбления чувств верующих". Также "медиаполицейские" получат возможность блокировать пиратский контент в интернете.

Помимо новой образовательной программы в Президентской академии разработали стандарт по аккредитации экспертов по медиабезопасности и создали сеть аккредитационных центров на базе 47 региональных филиалов вуза.

Причиной появления новой программы стал, как утверждают представители Роскомнадзора, Общественной палаты и Госдумы РФ, рост числа деструктивного контента в доступных для россиян социальных сетях. Так, в 2022 году Роскомнадзор потребовал от владельцев соцсетей удалить более 381 тысячи материалов подобного характера, с января по октябрь 2023 года - 310 тысяч, уточнили "Известия".

В январе нынешнего года в РАНХиГС, которая считается одним из ведущих российских вузов, впервые с момента ее создания сменился ректор. Вместо экономиста Александра Мау, который, согласно ряду сообщений, эмигрировал из России, академию возглавил Алексей Комиссаров. До этого Комиссаров был директором Высшей школы государственного управления (входящей в структуру РАНХиГС), известной также как "школа губернаторов".

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