В России приступили к борьбе с теневой продажей валюты

В России начали борьбу с теневой продажей иностранной валюты. Федеральная налоговая служба (ФНС) поручила территориальным отделениям вместе с МВД искать валютных спекулянтов, торгующих валютой в обход банков, сообщило в среду, 6 апреля, агентство РБК со ссылкой на источники, знакомые с письмом ФНС, разосланным еще 23 марта.

По словам собеседников агентства, в письме отмечается, что иностранную валюту продают "с рук" с помощью соцсетей, Telegram-каналов и интернет-сервисов, и такие действия в нынешних условиях "несут угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка".

В пресс-службе ФНС агентству РБК подтвердили, что "в последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, в связи с чем налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел". В ведомстве отметили, что контроль за такими операциями осуществляется на постоянной основе.

Штрафы за продажу валюты "с рук"

На фоне западных санкций, введенных против России за вооруженное вторжение в Украину, власти РФ запретили продавать и покупать валюту везде, кроме отделений банков. Согласно КоАП, за обменные операции на теневом рынке физлицам и юрлицам грозит штраф в размере от 75 до 100% от суммы совершенной операции. При этом ответственность несет и продавец, и покупатель валюты. В некоторых случаях валютным спекулянтам грозит уголовная ответственность.

С 9 марта Центробанк России на шесть месяцев жестко ограничил порядок выдачи валюты физическим лицам. До 9 сентября россияне могут снять со своих счетов или вкладов лишь до 10 тысяч долларов США в наличной валюте. Остальные средства будут выдаваться в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Юридические лица и ИП могут получить наличную валюту в пределах 5000 долларов, но только для зарубежных командировок, по запросу сумма может быть увеличена.

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