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В России пришли с обыском к адвокату погибшего активиста

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Силовики в Ростове-на-Дону не уточняют причин следственных мероприятий у защитника погибшего активиста. Адвокат Ирина Гак заявляла, что Анатолий Березиков мог умереть в ростовском спецприемнике в результате пыток.

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Ростов-на-Дону
Ростов-на-ДонуФото: Imago/ITAR-TASS

В Ростове-на-Дону силовики пришли с обысками к адвокату умершего в спецприемнике активиста Анатолия Березикова - Ирине Гак - и к общественной защитнице Татьяне Спорышевой, сообщили в четверг, 22 июня, ресурсы "ОВД-Инфо" и "Первый отдел".

В доме у общественной защитницы Татьяны Спорышевой прошла проверка по части 2 ст. 280 УК (призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Никакого процессуального статуса у нее нет. Спорышевой было предъявлено постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий от 2 июня. На "обследовании помещения" присутствовали как минимум четыре сотрудника ФСБ и Центра "Э". В ходе проверки у Спорышевой изъяли технику. В настоящее время девушка на свободе.

"ОВД-Инфо" напоминает, что именно Спорышевой Анатолий Березиков сообщил незадолго до смерти, что после задержания у него пропали вещи, в том числе банковская карта. Она также публиковала в своем Telegram-канале апелляционную жалобу адвоката Ирины Гак, в которой говорилось, что к Березикову в спецприемник приходил сотрудник ФСБ, угрожавший повторными арестами и возбуждением уголовного дела.

О том, что происходило в квартире Ирины Гак, информации нет, известно лишь, что к ней не допускают адвоката. "Первый отдел" отмечает, что, согласно действующему законодательству, обыск, осмотр и выемка в отношении действующего адвоката производятся лишь после возбуждения против него уголовного дела или привлечения его в качестве обвиняемого.

Аресты и смерть Березикова

С середины мая активист Анатолий Березиков трижды подвергался аресту по административным статьям о мелком хулиганстве и неповиновении полиции. Правозащитники утверждали, что преследование активиста связано с тем, что он расклеивал в Ростове-на-Дону листовки украинского проекта "Хочу жить", призывающего российских военных к сдаче в плен. По словам правозащитников, против Березикова готовилось обвинение в госизмене.

Накануне стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти Березикова. Дело открыто по статье о доведении до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства. В постановлении о возбуждении дела говорится, что активист умер утром 14 июня от "механической асфиксии", то есть повесился в своей камере.

В то же время правозащитники полагают, что Березикова могли убить. "Есть серьезные основания полагать, что Анатолий Березиков был убит. Его гибель должна быть расследована, а виновные наказаны. Возбуждение уголовного дела по статье о доведении до самоубийства - первый, но важный шаг", - заявили в "Первом отделе".

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