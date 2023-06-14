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В РФ закон о повышении возраста призыва прошел первое чтение

Сергей Ромашенко
24 мин. назад

На военную службу в Россию будут призываться мужчины в возрасте до 30 лет. Граждане, получившие отсрочки до вступления нового закона в силу, будут пользоваться ими до истечения срока их действия.

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На призывном пункте в российскую армию
На призывном пункте в российскую армиюФото: Sergei Malgavko/Tass/IMAGO

Российская Госдума в среду, 14 июня, приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Согласно документу, на военную службу могут быть призваны мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные на нем состоять, и не пребывающие в запасе.

Призыву на военную службу подлежат граждане в возрасте от 19 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2024 года), от 20 до 30 лет (в с 1 января по 31 декабря 2025 года) и от 21 года до 30 лет (с 1 января 2026 года).

В законе предлагается прописать, что граждане, достигшие 18 лет после 1 января 2024 года, изъявившие желание пройти военную службу по призыву ранее дня наступления призывного возраста и подавшие в призывную комиссию соответствующее заявление, подлежат призыву на военную службу.

Отсрочки от военной службы

Согласно законопроекту, граждане, получившие отсрочки от призыва до вступления в силу настоящего федерального закона, пользуются этими отсрочками до истечения срока их действия или до исчезновения их оснований.

Положения нового закона, который, согласно планам, вступит в силу с 1 января, коснутся граждан, которые до достижения ими возраста 30 лет приобрели гражданство РФ и встали на воинский учет (ежегодно около 2 тыс. человек).

В пояснительной записке отмечается, что реализация закона позволит сократить расходы на медицинское освидетельствование призывников, получающих общее или среднее профобразование, на 639 млн рублей в год. В записке также указывается, что ежегодно около 675 тыс. граждан получают на отсрочку от призыва в связи с получением образования, в том числе по программам общего образования - более 35 тыс. человек и среднего профобразования - почти 390 тыс. человек.

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