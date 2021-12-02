 В России потратили 1 млрд рублей на разработку смартфона для военных и спецслужб | Новости из Германии о России | DW | 02.12.2021

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Россия

В России потратили 1 млрд рублей на разработку смартфона для военных и спецслужб

Разработчики называют гаджет карманным персональным компьютером. На каком процессоре работает смартфон, не уточняется, сообщается лишь, что устройство "полностью российское".

Женщина со смартфоном

В России разработан защищенный смартфон, который может использоваться военными и сотрудниками спецслужб. Как сообщает в четверг, 2 декабря, газета "Коммерсант", группа "Аквариус" потратила на разработку устройства более 1 млрд рублей. До конца года планируется выпустить опытную партию из 3 тыс. устройств.

В компании гаджет назвали карманным персональным компьютером (КПК).  На каком процессоре работает смартфон, не уточняется. Производители подчеркивают лишь, что устройство "полностью российское".

В смартфоне используется  операционная система "Лаборатории Касперского" KasperskyOS. Как пояснили изданию, архитектура KasperskyOS позволяет создавать решения, обладающие "кибериммунитетом" - встроенной защищенностью от подавляющего большинства видов кибератак. "Она ориентирована на отрасли с высокими требованиями к кибербезопасности, например, промышленность, энергетику, госучреждения, транспорт", - заявили в "Лаборатории Касперского". Эксперты, опрошенные "Коммерсантом", считают, что реальная функциональность и защищенность нового смартфона прояснятся только в процессе его использования.

Не первая попытка

Гаджет, разработанный компанией Аквариус", - не первая попытка создать российский смартфон, ориентированный на военных и чиновников. Проектом защищенного смартфона для госсектора "Тайгафон" занималась группа Infowatch Натальи Касперской, но его свернули в декабре 2019 года с убытком в 40 млн руб. Компания Astra Linux тоже планировала начать выпуск смартфонов и планшетов на своей ОС, но проект не был реализован. В конце октября 2020 года в продажу поступил российский смартфон AYYA T1, сделанный в корпорации "Ростех". Модель имеет возможность блокировки камеры и микрофона, но создана на процессоре тайваньской MediaTek Helio P70 и операционной системе Android 11.

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    Автор: Дирк Кауфманн, Илья Коваль


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