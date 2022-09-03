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Российские военные в Донецкой области (май 2022 года)Фото: Peter Kovalev/TASS/dpa/picture alliance
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В РФ посмертно наградили главаря ОПГ, воевавшего в Украине

Александра Иванова
1 ч. назад

Главарь ОПГ Иван Непаратов был осужден в России на 25 лет за убийства и другие преступления. По данным The Insider, погибшего под Донецком в ходе войны с Украиной мужчину посмертно наградили медалью "За отвагу".

https://www.dw.com/ru/v-rossii-posmertno-nagradili-glavara-bandy-voevavsego-v-ukraine/a-63011041

Главарь организованной преступной группы (ОПГ) Иван Непаратов, осужденный в России на 25 лет за разбой и убийство пяти человек, был отправлен на войну с Украиной, погиб под Донецком и был посмертно награжден на родине медалью "За отвагу". Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщило онлайн-издание The Insider, в распоряжении которого, как указывает редакция, оказались свидетельства о рождении и о смерти Непаратова.

Из документов, на которые ссылаются журналисты, следует, что мужчина 1988 года рождения погиб 5 августа в Бахмуте Донецкой области (в документах указан Артемовск, так Бахмут назывался в 1924-2016 годах. - Ред.) от "огнестрельного взрывного осколочного проникающего сквозного ранения головы".

The Insider публикует фото медали "За отвагу", а также фото выписки из указа президента РФ Владимира Путина о награждении ею Ивана Непаратова "за мужество и героизм". Кроме этой награды, мужчина "получил медаль и ордена "За кровь и храбрость" со стороны руководства так называемого "ЛДНР", добавляет издание.

Вербовка заключенных для войны в Украине

По сведениям The Insider, в июле 2013 года Непаратова и нескольких членов его ОПГ признали виновными в пяти убийствах, трех разбойных нападениях, вымогательстве, мошенничестве, незаконном хранении оружия и других преступлениях. При этом Непаратов получил самый продолжительный срок лишения свободы - 25 лет. Воевать в Украину он отправился после нескольких лет заключения.

Ранее, в середине августа, глава фонда "Русь сидящая", поддерживающего заключенных и их родственников, Ольга Романова рассказала в интервью DW , как обитателей российских тюрем вербуют для участия в войне против Украины.

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