Власти России заявили о полной вакцинации от COVID-19 почти 40 млн человек

В России полную вакцинацию от коронавируса прошли почти 40 млн человек. Об этом сообщила в эфире телеканала НТВ в среду, 22 сентября, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Одновременно она предупредила о росте заболеваемости COVID-19 в ряде регионов страны. "Если на прошлой неделе мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним еще 25 и теперь 36 субъектов", - отметила Попова и указала на необходимость подготовить все системы, обеспечивающие противоэпидемические меры.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что особенностью "дельта"-варианта коронавируса является его быстрое распространение. "Поэтому больший удельный вес популяции должен быть защищен с помощью вакцины", - подчеркнула Анна Попова.

Вакцинация началась в январе, с июля продолжается ревакцинация

Население РФ, по данным Росстата за 2020 год, превышает 146 млн человек. Массовая вакцинация началась 18 января. Для прививок используют российские вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". В конце августа Минздрав РФ выдал регистрационное удостоверение вакцине против коронавируса "ЭпиВакКорона-Н", разработанной научным центром "Вектор" Роспотребнадзора. С июля в России началась ревакцинация от COVID-19.

По данным федерального оперативного штаба на 21 сентября, число инфицированных в РФ за последние сутки возросло на 19 179 - до 7 313 851, а число летальных исходов от COVID-19 - на 812, до 199 808.

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