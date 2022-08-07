 В России - пиковый прирост ковида с марта текущего года | Новости из Германии о России | DW | 07.08.2022

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Россия

В России - пиковый прирост ковида с марта текущего года

За минувшие сутки в России выявлено более 20 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 12 субъектах РФ.

На Красной площади в Москве

В России суточный прирост новых заражений коронавирусной инфекцией впервые с конца марта превысил 20,3 тыс. случаев. "По состоянию на 7 августа в РФ выявлено 20 303 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 505 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 29,7%", - сообщил оперативный штаб в воскресенье, 7 августа.

По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 12 субъектах РФ, снижение - в 63 регионах, в 10 субъектах ситуация стабильна. От последствий ковида за минувшие сутки скончались еще 44 человека (накануне - 46). Рост заражений коронавирусом в России фиксируется уже пятый день подряд.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса отмечается рост заболеваемости, при этом необходимости возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне пока нет.

Девятое место в мире по числу заражений

В целом в России за все время пандемии выявлено 18 712 699 случаев коронавируса, от последствий заражения умер 382 741 человек. По данным портала Worldometer, Россия занимает десятое место в мире по количеству заражений коронавирусом.

Первое место в мире по-прежнему прочно удерживают США (почти 94 млн заражений и около 1,059 млн летальных исходов). Германия занимает в списке пятое место - более 31,2 млн заражений и почти 145 тысяч смертей.

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    Автор: Андрей Гурков


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