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Фото: Valya Egorshin/NurPhoto/picture alliance
ПолитикаРоссия

Пятеро мундепов в РФ оштрафован за обвинения в адрес Путина

Сергей Ромашенко
2 ч. назад

Группа муниципальных депутатов из Санкт-Петербурга обратилась к Госдуме с предложением обвинить Путина в госизмене. Суд оштрафовал их по статье о дискредитации власти.

https://www.dw.com/ru/v-rossii-patero-deputat-ostrafovany-za-prizyv-obvinit-putina-v-gosizmene/a-63129890

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал по статье о "дискредитации" армии (ч.1 ст.20.3.3 КоАП) пятерых депутатов муниципального образования (МО) "Смольнинское", которые поддержали обращение в Госдуму с требованием об отставке президента России Владимира Путина. Об этом сообщает правозащитный проект "Сетевые Свободы".

Суд оштрафовал Дмитрия Палюгу (на 47 тысяч рублей), Никиту Юферева (на 46 тысяч рублей), а также Анну Киселеву, Ивана Чеботаря и Дмитрия Балтрукова (каждого на 44 тысячи рублей). Общая сумма составила 225 тысяч рублей.

Народные избранники намерены обжаловать решения суда.

Обвинение Путина в госизмене

Обращаясь к Госдуме, мундепы призвали ее обвинить Владимира Путина в госизмене, чтобы затем отправить его в отставку. По их словам, решение Путина о вооруженном вторжении в Украину наносит вред безопасности России и ее граждан. Обращение поддержали семь депутатов - большинство из Смольнинского.

На фоне происходящего суд разрешил губернатору Санкт-Петербурга распустить совет муниципального образования Смольнинское. Городская прокуратура обратилась в суд еще в 2021 году, сославшись на то, что совет не собирался более трех месяцев. Но слушания дела все время переносились.

Призывы к отставке Путина опубликовали также еще несколько депутатов из различных муниципалитетов Москвы, Санкт-Петербурга и Выборга.

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