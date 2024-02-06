В России отменяют спектакли по пьесам Людмилы Улицкой

В московском "Современнике" отменены ближайшие показы спектакля "Потанцуем...". Еще один спектакль по пьесе Улицкой "Мой внук Вениамин" отменен в Перми.

Московский театр "Современник" отменил ближайшие показы спектакля "Потанцуем..." по одноименной пьесе Людмилы Улицкой. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра. Кроме того, пометка об отмене спектакля 18 февраля и 22 марта появилась на сайте "Современника" без объяснения причин.

Накануне Пермский театр юного зрителя сообщил об отмене спектакля "Еврейское счастье" по пьесе Улицкой "Мой внук Вениамин". В ТЮЗе объяснили такое решение болезнью актера, заменив спектакль на "Прибайкальскую кадриль".

В московских библиотеках перестали выдавать книги Улицкой

Ранее издание "Агентство" обратило внимание на то, что библиотеки Москвы прекратили выдавать книги Людмилы Улицкой. Сотрудник одной из московских библиотек подтвердил журналистам, что книги Улицкой отправляют на списание. По его словам, библиотеки не могут раздать эти книги, так как их оформляют как испортившиеся. Книги, которые не успели зарегистрировать, сдают в макулатуру.

В конце января российские прокремлевские пранкеры Вован и Лексус опубликовали запись разговора с Людмилой Улицкой, который один из пранкеров вел под видом главы офиса президента Украины Андрея Ермака. В разговоре Улицкая якобы сообщила, что гонорары от ее книг идут в Украину.

Писательница неоднократно высказывалась против войны РФ в Украине. После начала полномасштабного российского вторжения в Украинуона покинула Москву и сейчас живет в Берлине.

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