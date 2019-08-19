 Госдума одобрила в первом чтении законопроект об IT-гигантах | Новости из Германии о России | DW | 01.06.2021

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Россия

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об IT-гигантах

Принятый в первом чтении законопроект принуждает IT-концерны с аудиторией от 0,5 млн россиян открывать филиалы в РФ. За отказ предусмотрены штрафные меры вплоть до блокировки.

Логотипы IT-гигантов Facebook, Twitter, Google

Логотипы IT-гигантов Facebook, Twitter, Google

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, обязывающий иностранные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей открывать в России филиал, представительство или уполномоченное юрлицо. Как сообщается на сайте парламента во вторник, 1 июня, предполагается, что такие филиалы "смогут нести ответственность за нарушения российского законодательства, взаимодействовать с госструктурами, а также ограничивать распространение в РФ нарушающей российское законодательство информации".

Документ также предусматривает ряд таких "мер понуждения", как маркировка сайтов в поисковых системах "информацией о неисполнении законодательства", исключение из выдачи поисковиков, запрет на рекламу в России и на размещение "сервисах рекламы, ориентированной на россиян".

"Эти же меры предлагается применять за нарушение ряда старых требований, для которых в настоящий момент установлены лишь штрафы и возможность блокировки: за цензуру в интернете, неудаление противоправного контента и несоблюдение нормы о локализации персональных данных россиян в РФ", - сообщает далее Госдума.

IT-компаниям грозят замедление работы и блокировка

Как утверждают авторы законопроекта, он призван "обеспечить защиту российских пользователей от возможного деструктивного воздействия". Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что "нарушителям новых требований грозят санкции - от замедления работы до полной блокировки". По его словам, законопроект подготовлен по итогам январского поручения президента РФ Владимира Путина о дополнительных требованиях к зарубежным IT-компаниям, работающим в Рунете.

По сведениям "МБХ медиа", предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства, включает 20 платформ: соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch.tv), мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber), почтовый сервис (Gmail), поисковики (Google, Bing.com), провайдеры хостинга (Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy), онлайн-магазины (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com), а также Wikipedia.org.

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    Автор: Наталия Королева


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