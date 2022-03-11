В России объявили в розыск пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш

Пресс-секретарь известного российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш объявлена в розыск, следует из базы данных разыскиваемых лиц МВД России от пятницы, 11 марта. Как указано в базе, розыск Ярмыш связан с уголовным делом ("разыскивается по статье УК").

Со своей стороны Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обратилась в суд с ходатайством заменить Ярмыш наказание по "санитарному делу" - полтора года ограничения свободы - на реальный срок в колонии, сообщается на сайте Мосгорсуда.

Приговор Кире Ярмыш

Преображенский суд Москвы 16 августа 2021 года приговорил Ярмыш к полутора годам ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции в поддержку Навального 23 января того же года в Москве.

Ей было запрещено менять место жительство, выезжать за пределы Московской области и участвовать в массовых мероприятиях. В конце августа 2021 года стало известно, что Ярмыш покинула территорию РФ.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве. Правоохранительные органы возбудили против организаторов и участников протестов ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Смотрите также:

Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях За Навального - в более чем 110 городах По всей России прошли несанкционированные властями акции в поддержку политика Алексея Навального, которому грозит реальный тюремный срок. К протестам присоединились более 110 городов страны, подсчитал портал "ОВД-Инфо". DW собрала главные кадры и самые важные факты о митингах 23 января.

Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях Рекордные задержания Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.

Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях Более десяти уголовных дел По итогам митингов на их участников заведено уже как минимум 11 уголовных дел, сообщает "ОВД-Инфо". В частности, в трех случаях заведены дела о применении насилия против полицейских.

Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях Десятки тысяч на улицах Москвы Митинг в Москве стал самой крупной несогласованной акцией в российской столице с 2013 года. Данные о количестве участников разнятся. "Белый счетчик" насчитал 15 тысяч человек на пике и более 20 тысяч за все время акции, агентство Reuters привело цифру в 40 тысяч, штаб Навального - 50 тысяч человек. Официальная оценка МВД - 4000 протестующих на Пушкинской площади.

Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях На Невском проспекте Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.

Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.

Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях В других регионах РФ тоже требовали "Перемен" Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".

Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях По всему миру Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях Дудь, Noize MC, Поперечный… На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор". Автор: Илья Коваль

