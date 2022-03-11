 В России объявили в розыск пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш | Новости из Германии о России | DW | 11.03.2022

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Россия

В России объявили в розыск пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш

ФСИН ходатайствовала о замене Ярмыш наказания по "санитарному делу" на реальный срок. В настоящее время соратница Навального находится за пределами России.

Кира Ярмыш, пресс-секретарь известного российского оппозиционера Алексея Навального

Кира Ярмыш

Пресс-секретарь известного российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш объявлена в розыск, следует из базы данных разыскиваемых лиц МВД России от пятницы, 11 марта. Как указано в базе, розыск Ярмыш связан с уголовным делом ("разыскивается по статье УК").

Со своей стороны Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обратилась в суд с ходатайством заменить Ярмыш наказание по "санитарному делу" - полтора года ограничения свободы - на реальный срок в колонии, сообщается на сайте Мосгорсуда.

Приговор Кире Ярмыш

Преображенский суд Москвы 16 августа 2021 года приговорил Ярмыш к полутора годам ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции в поддержку Навального 23 января того же года в Москве.

Ей было запрещено менять место жительство, выезжать за пределы Московской области и участвовать в массовых мероприятиях. В конце августа 2021 года стало известно, что Ярмыш покинула территорию РФ.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве. Правоохранительные органы возбудили против организаторов и участников протестов ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

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  • Russland Chabarowsk | Protestaktion für Alexej Nawalny
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  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
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    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

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  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 03:44

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