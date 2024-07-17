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В России объявлен в розыск журналист Андрей Захаров

Жан Рофе
17 июля 2024 г.

Против петербургского журналиста Андрея Захарова возбуждено уголовное дело об уклонении от обязанностей "иноагента".

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Здание МВД России в Москве (фото из архива)
Здание МВД России в Москве (фото из архива)Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/picture alliance

МВД России объявило в розыск журналиста-расследователя из Санкт-Петербурга Андрея Захарова, против которого возбуждено уголовное дело об уклонении от обязанностей "иностранного агента". На карточку в базе ведомства обратила внимание "Медиазона" в среду, 17 июля.

По данным издания, поводом для преследования Захарова стали два его поста в Telegram-канале с анонсами программы "Прослушка", которая выходит на YouTube-канале The Insider Live, опубликованные в марте без маркировки "иностранного агента".

Дело против Захарова

Об уголовном деле против Андрея Захарова стало известно 19 апреля, когда сотрудники правоохранительных органов провели обыск у журналистки "Фонтанки" Ксении Клочковой в Петербурге. Клочкова проходила по делу свидетельницей, сообщало издание.

Захаров работал в "Фонтанке" до 2016 года. После переезда из Петербурга в Москву писал для РБК, был специальным корреспондентом Русской службы BBC и делал расследования для издания "Проект". В октябре 2021 года Минюст РФ внес Захарова в реестр "иностранных агентов". В декабре того же года журналист уехал из России, после того как заметил за собой слежку.

 

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