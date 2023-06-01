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В России объявили в розыск журналиста Романа Попкова

Ольга Лебедева
2 ч. назад

Проживающий в Киеве Попков ранее упоминался в связи с убийством военного блогера Владлена Татарского. МВД РФ не указало, по какой статье он разыскивается.

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МВД РФ
МВД РФФото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/picture alliance

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск журналиста Романа Попкова, имя которого ранее упоминалось Telegram-каналами в связи с убийством провоенного блогера Владлена Татарского. Соответствующая карточка появилась в базе МВД, ее в четверг, 1 июня, обнаружило издание "Верстка".

В карточке указывается, что Попков разыскивается по уголовной статье, но не уточняется, по какой именно. О возбуждении против него уголовного дела не сообщалось. Ранее проживающий в Киеве Попков был внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Убийство блогера Татарского

Военный блогер Владлен Татарский был убит вечером 2 апреля в Санкт-Петербурге. В кафе Street Food Bar № 1 в Василеостровском районе, в котором проходил творческий вечер" Татарского, произошел взрыв, в результате которого он погиб, еще более 30 человек получили ранения различной степени тяжести. По факту взрыва Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве, но позднее переквалифицировал его как террористический акт, совершенный организованной группой и повлекший умышленное причинение смерти человеку, а также незаконное ношение взрывчатых устройств.

На следующей день по подозрению в причастности к взрыву была задержана Дарья Трепова, которая, по данным следствия, передала Татарскому статуэтку со взрывчаткой. 4 апреля Басманный суд Москвы заключил Трепову под стражу до 2 июня 2023 года. Российские власти утверждают, что за убийством Татарского стоят украинские спецслужбы. По данным Telegram-каналов "Осторожно, новости" и Shot, Попков мог завербовать Трепову. Сам журналист подтвердил знакомство с девушкой, но отрицает причастность к убийству.

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