В России нет денег на замену старых лифтов

Замена 45 000 лифтов в многоквартирных домах, срок службы которых истекает в феврале 2025 года, не обеспечен финансированием, подсчитали в РЛО.

Через год в России необходимо будет заменить более 100 000 из 550 000 действующих в стране лифтов, однако средств на обновление 45 000 единиц оборудования сейчас нет, пишет в среду, 24 января, газета "Коммерсант" со ссылкой на Российское лифтовое объединение (РЛО).

Потребность в замене оборудования была рассчитана организацией с учетом истечения срока службы лифтов в многоквартирных домах, больницах, поликлиниках и других соцучреждениях. Замена около 45 000 из 81 500 лифтов в многоквартирных домах по всей России, срок службы которых истечет в феврале 2025 года, не включена в план капремонта таких домов и не обеспечена финансированием, приводит издание выводы организации.

Как рассказал гендиректор РЛО Петр Харламов, как правило, владельцы квартир в домах, не включенных в программу капремонта, накапливают средства на эти цели на спецсчетах. Такой механизм работает в России с 2014 года, однако за это время ни один дом "не сумел накопить даже на один лифт", добавил он.

Когда дому требуется срочный капремонт, местные власти вынуждают собственников жилья переходить на так называемый котловый способ накопления. При этом собираются деньги на ремонт всех домов. Как говорит президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость, Никита Чулочников, сейчас многие собственники жилья стремятся перейти на эту схему, "но это значительно утяжеляет реализацию программ капремонта в регионах для всех остальных".

Производство лифтов в России

По данным Росстата, с января по ноябрь 2023 года в России было произведено 24 900 лифтов, что на 24,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Однако для выполнения требований техрегламента по замене лифтов в 2024 году необходимо фактически удвоить количество введенного в эксплуатацию лифтового оборудования с учетом потребностей новостроек подчеркивает Никита Чулочников.

Учитывая, что девелоперы еще не перешли на полноценное обеспечение новостроек российской продукцией, загрузка российских компаний-производителей лифтов пока не полная, следует из публикации "Коммерсанта".

Для выхода на более высокие темпы замены лифтов по капремонту необходимо подключать к финансированию федеральный бюджет и госбанки, рассказал журналистам гендиректор компании "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров.

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