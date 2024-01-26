В РФ "вагнеровцы" получат статус ветеранов боевых действий

Участники войны России против Украины, не заключавшие контракт с министерством обороны РФ, получат льготы и другую государственную поддержку, положенную ветеранам боевых действий. Внести соответствующие изменения в законодательство до 1 апреля поручил правительству РФ президент страны Владимир Путин, следует из документа, обнародованного на сайте Кремля в четверг, 25 января.

"Внести в нормативные правовые акты РФ изменения, предусматривающие наделение статусом ветерана боевых действий лиц, принимавших участие в СВО, на основании документов, подтверждающих получение ими в период проведения специальной военной операции увечья или заболевания, либо на основании реализованного наградного материала вне зависимости от наличия у указанных лиц контракта", - указывается в поручении.

Наемники ЧВК "Вагнер"

За время длящейся уже почти два года войны России против Украины контракт с Минобороны не подписывали многие наемники ЧВК "Вагнер". В ходе "прямой линии" 14 декабря один из бывших "вагнеровцев" задал президенту вопрос о возможности получения ветеранского статуса участниками ЧВК. Путин ответил, что "вагнеровцы" имеют право на те же льготы и другую господдержку, что и все другие участники боевых действий.

О том, что многим наемникам ЧВК "Вагнер" отказываются выдавать удостоверения ветерана боевых действий, их родственники начали жаловаться летом 2023 года в комментариях группы госфонда "Защитники отечества" в соцсети VK. Без этого документа участники боевых действий не имеют права на государственные льготы и поддержку, в том числе на комплексную медицинскую, психологическую и социальную реабилитацию, санаторное лечение и юридическую помощь.

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