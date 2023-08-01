В России начали оформление электронных виз для иностранцев

Электронная виза для однократного посещения России доступна гражданам 55 стран. Для получения такой визы достаточно предоставить цифровое фото лица и скан главной страницы паспорта.

В России с 1 августа запущена система оформления единых электронных виз для иностранцев, желающих посетить РФ в качестве туриста, с гостевым или деловым визитом или для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.

Электронная виза для однократного посещения России доступна гражданам из 55 стран, в том числе Германии, Австрии, Италии, Китая, КНДР, Индонезии, Мексики, Саудовской Аравии, Кувейта, Омана, Ирана и ряда других. Последними в перечень государств были включены Вьетнам, Камбоджа, Мьянма. США и Великобритания в списке не значатся.

Как получить электронную визу

Для получения электронной визы нужно не позднее чем за четыре дня до предполагаемой даты въезда заполнить заявление на специализированном сайте министерства иностранных дел России или через мобильное приложение. К нему прикрепляются цифровая фотография заявителя и скан страницы с данными машиносчитываемого паспорта.

Консульский сбор не превысит 52 долларов, а для детей до шести лет - 2 долларов. Виза дает иностранцу право находиться на территории России до 16 суток. Поездку можно осуществить в любые даты в течение 60 дней после ее оформления, но дата выезда из России не может быть позже 60-го дня с момента оформления визы.

100 пунктов пропуска

Единые электронные визы действительны для въезда в Россию и выезда из страны воздушным, автомобильным и водным транспортом через сто пунктов пропуска, в том числе международные аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Калининграда, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Самары, Саратова, Сочи и многих других.

Для удобства транспортных компаний-перевозчиков создан специальный сервис, позволяющий верифицировать наличие у пассажира оформленной электронной визы.

В июле 2020 года в России был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз для граждан 52 стран, включая государства-члены Евросоюза. В январе 2021 года правительство РФ отложило запуск системы электронных виз из-за пандемии коронавируса.

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