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В России может пройти амнистия нелегальных мигрантов

Сергей Куприков
29 августа 2024 г.

В правительстве РФ обсуждают планы амнистии мигрантов, совершивших правонарушения в области трудового и миграционного законодательства, пишет “Коммерсант”.

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Нелегальные мигранты в Москве (фото из архива)
Нелегальные мигранты в Москве (фото из архива)Фото: Denis Vyshinsky/dpa/picture alliance

В России может пройти амнистия для трудовых мигрантов, совершивших правонарушения в области трудового и миграционного законодательства. Данная мера обсуждается в рамках подготовки к запуску реестра мигрантов с истекшими документами или подлежащих высылке из страны, сообщило издание “Коммерсант” в четверг, 29 августа.

Реестр контролируемых лиц должен заработать в 2025 году, он будет создан в рамках принятого пакета законопроектов, ужесточающих миграционный контроль. По информации "Коммерсанта", в ходе совещания правительственной комиссии по миграционной политике под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой первый замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил, что одновременного внесения всех правонарушителей в базу "не выдержит никакая IT-инфраструктура".

Он считает, что "было бы разумнее" провести амнистию для тех мигрантов, кто совершил относительно легкие правонарушения. Такую инициативу поддерживают и спецслужбы, заявил присутствовавший на заседании руководитель службы контрразведки ФСБ Владислав Меньщиков.

Число нелегальных мигрантов в России МВД оценивает в 630 тысяч

В настоящее время, по подсчетам МВД, в России находятся около 630 тысяч нелегальных мигрантов. В основном мигранты получили этот статус из-за нарушения режима пребывания, двух или более административных нарушений или незаконной трудовой деятельности.

В июне Госдума приняла законопроект, ужесточающий режим пребывания мигрантов в РФ (и в том числе предполагающий создание соответствующего реестра). Документ должен вступить в силу 5 февраля, к этому моменту должен быть запущен и реестр.

 

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