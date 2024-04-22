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В России могут уйти в отставку главы трех регионов

Сергей Ромашенко
22 апреля 2024 г.

По сведениям "Ведомостей", свои посты могут покинуть главы Оренбургской, Нижегородской и Калининградской областей. Их отставка ожидается уже в ближайший месяц.

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Последствия паводка в Оренбургской области - вода подбирается к многоэтажным жилым домам
На фоне паводка в Оренбургской области обсуждается отставка главы региона Дениса ПаслераФото: Stringer/REUTERS

До конца мая могут смениться губернаторы трех российских регионов, сообщила в понедельник, 22 апреля, газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. По словам собеседников издания, речь идет о губернаторе Оренбургской области Денисе Паслере, главе Нижегородской области Глебе Никитине и губернаторе Калининградской области Антоне Алиханове.

Увольнение главы Оренбургской области обсуждается на фоне ситуации с паводком в регионе. Источники "Ведомостей" отметили, что Паслер и ранее просил об отставке, ссылаясь на то, что он "комфортнее чувствовал себя в бизнесе". Издание РБК еще в конце 2021 года писало об обсуждении в Кремле возможной отставки Дениса Паслера с поста главы Оренбургской области.

В то же время Никитин и Алиханов, по словам источников "Ведомостей", могут пойти на повышение. В администрации Калининградской области заявили, что об уходе Алиханова ничего не известно. Никитин до перехода на пост главы Нижегородской области занимал пост замминистра промышленности и торговли РФ.

Переход в федеральные органы власти

Еще два собеседника "Ведомостей" говорят о возможном переходе в федеральную власть губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Со своей стороны "Коммерсант" сообщил, что в федеральные органы власти могут также перейти губернатор Камчатского края Владимир Солодов и глава Тульской области Алексей Дюмин. При этом собеседники издания подчеркивали, что не ждут отставок до 7 мая (на этот день назначена очередная церемония инаугурации президента России Владимира Путина).

Выборы губернаторов, наряду с многими другими выборами, пройдут в России в Единый день голосования - 8 сентября. Среди глав регионов, которые, как ожидается, будут переизбраны на очередной срок - губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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