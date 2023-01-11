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Парк "Патриот", на территории которого произошел конфликт между мобилизоваными и начальством
Парк "Патриот", на территории которого произошел конфликт между мобилизоваными и начальствомФото: AP Photo/picture alliance/dpa
ПолитикаРоссия

В России мобилизованный, толкнувший офицера, получил 5,5 лет

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Военнослужащий Александр Лешков признан виновным в нанесении побоев командиру. Видеозапись конфликта между мобилизованными и командованием вызвала в России широкий резонанс.

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Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Александра Лешкова к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в нанесении побоев командиру, сообщили в среду, 11 января, российские СМИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Об инциденте, из-за которого было возбуждено уголовное дело, стало известно в середине ноября, когда в интернете разошлась видеозапись конфликта между мобилизованными и их командованием на полигоне в подмосковном парке "Патриот". На кадрах видно, как призывники ругают офицеров за плохую подготовку, некачественное оснащение и безразличное отношение. От лица мобилизованных говорил преимущественно рядовой Лешков, который во время спора с офицером толкнул того в грудь. Это и послужило основанием для возбуждения дела.

Алексея Лешкова арестовали 15 ноября. Его обвинили в нанесении побоев начальнику и в оскорблении начальника. Как было указано в деле, "рядовой в оскорбительной форме с использованием нецензурных слов высказал офицерам свое недовольство вопросами организации службы, а также намеренно выпустил в лицо офицеру дым от сигареты, после чего ударил подполковника кулаком в грудь".

Ужесточение законодательства

Приговор Одинцовского гарнизонного военного суда уже обжалован. Апелляционную жалобу будет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд. Сам Александр Лешков вины не признает.

Перед началом мобилизации Госдума РФ одобрила ряд поправок в Уголовный кодекс, ужесточив наказания за преступления, совершенные "в период мобилизации или военного положения, в военное время". Это коснулось и статьи о насильственных действиях в отношении начальника. Ранее максимальным наказанием по ней были пять лет лишения свободы и восемь - если преступление привело к тяжким последствиям либо совершенно группой лиц или с использованием оружия.

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