В России мобилизованный избил до смерти своего командира

На 308-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 28 декабря (время московское).

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Минобороны РФ утверждает, что на Лиманском направлении поражены четыре ротные тактические группы ВСУ, в результате чего уничтожено два бронетранспортера и четыре пикапа, убиты более 170 военнослужащих. Кроме того, по данным Москвы, свыше 30 военных убиты на Купянском направлении, более 80 - на Донецком и более 70 - на Южнодонецком. В сообщении ведомства указывается, что в Харьковской и Донецкой областях российские силы поразили пять пунктов управления ВСУ, а в Запорожской области уничтожен склад с вооружением и военной техникой. В районе Красногоровки Донецкой области, по утверждению Минобороны РФ, поражены две артиллерийские системы М777.

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ВСУ приблизились к деоккупации Кременной Луганской области, пишет The New York Times. Газета называет этот населенный пункт "воротами" для наступления и освобождения Северодонецка и Лисичанска - важных промышленных центров Донбасса, которые Россия заняла после изнурительной летней кампании. "Взятие под контроль Кременной на востоке Украины стал бы еще одним шагом в украинской кампании по возвращению крупных городов", - указывает NYT. В то же время издание отмечает, что российские силы укрепляют в районе Кременной линию обороны, возводя там оборонительные сооружения.

В Курской области российский БТР подорвался на мине

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В районе погранпункта "Крупец" Курской области на украинской мине подорвался БТР с российскими пограничниками, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, у бронетранспортера оторвало колесо. Двое военнослужащих доставлены в больницу с переломом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой с сотрясением мозга.

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По данным Генштаба ВСУ потери противника за последние сутки составили около 550 военных убитыми. В сообщении Генштаба также указывается, что были уничтожены 13 боевых бронированных машин, 1 танк, 1 артиллерийская система, 8 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских Сил обороны в Бахмуте, сообщает ГУР. "Генерал-майор Кирилл Буданов заслушал доклады командиров подразделений ГУР МО Украины, определил задачи и наградил воинов, которые особенно отличились во время уничтожения оккупантов", - указывается в сообщении.

В России мобилизованный избил до смерти своего командира

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В Челябинской области мобилизованный старший сержант в состоянии алкогольного опьянения избил до смерти своего командира - капитана, тоже призванного по мобилизации. Инцидент произошел еще 23 декабря на станции Мисяш в штабном вагоне воинского эшелона, сообщает местное издание Mgorsk.ru. Против мобилизованного старшего сержанта возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия в отношении начальника, совершенные в период мобилизации". Магнитогорский гарнизонный военный суд арестовал его на два месяца. Арестованному грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

Хроника событий 28 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 27 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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