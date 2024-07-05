В России мэр пострадавшего от паводка Орска ушел в отставку

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку главу Орска Василия Козупицу. Ранее Козупица говорил, что уйти, не разобравшись с последствиями наводнения, "будет не по-государственному".

Мэр Орска, пострадавшего от весеннего наводнения, покинул свой пост. "Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку главу Орска Василия Козупицу. Денис Паслер провел рабочую встречу с главой Орска и удовлетворил его прошение об отставке", - сообщило правительства региона в своем Telegram-канале в пятницу, 5 июля.

Формально вопрос об отставке Козупицы 10 июля еще должен рассмотреть Орский городской совет депутатов и назначить дату конкурса по отбору кандидатур на должность мэра.

Проблемы с паводком

В начале мая Козупица говорил, что не покинет свой пост, поскольку, как он говорил, уйти в отставку, не разобравшись с последствиями наводнения, "будет не по-человечески, не по-государственному".

Орск весной был в числе населенных пунктов в Оренбургской области, наиболее сильно пострадавших от опустошительного паводка. В городе разрушилась защитная дамба, затопило тысячи домов. На сайте Change.org появилась петиция с требованием отставки Козупицы. Ее подписали более трех тысяч человек.

Соратники покойного оппозиционера Алексея Навального опубликовали расследование о сыне мэра Орска, который купил квартиру в элитном жилом комплексе в Дубае. Кроме того, в соцсетях распространилось видео со встречи главы Орска с жителями затопленных домов. На нем вдова участника войны в Украине ругает Козупицу за бездействие во время паводка.

Отставки российских мэров

За прошедшие два месяца в отставку уже подали мэры более 12 российских городов. 26 июня об уходе объявил градоначальник Нового Уренгоя Андрей Воронов. 24 июня заявление об отставке написал глава Элисты Шафран Тепшинов. 18 июня уволился мэр Иннополиса в Татарстане. 14 июня его примеру последовал глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов.

11 июня мэр Йошкар-Олы (столицы Марий Эл) Евгений Маслов написал заявление об отставке по собственному желанию. 3 июня глава Липецка Евгения Уваркина перешла со своего поста на должность заместителя губернатора региона. 5 июня в отставку подал мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов. Также с 23 мая свои посты покинули глава Иваново Владимир Шарыпов, Воронежа Вадим Кстенин и Сочи Алексей Копайгородский.