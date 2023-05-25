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Лидер партии ПАРНАС - бывший премьер России Михаил Касьянов
Лидер партии ПАРНАС - бывший премьер России Михаил КасьяновФото: Alexander Shcherbak/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

В России ликвидирована оппозиционная партия ПАРНАС

Сергей Ромашенко
23 мин. назад

Верховный суд РФ удовлетворил иск о ликвидации Партии народной свободы. Минюст заявил, что ПАРНАС не имеет представительств в половине регионов России и потому нарушает законодательство.

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Верховный суд России удовлетворил иск Минюста и ликвидировал оппозиционную Партию народной свободы (ПАРНАС). Минюст обосновал свои претензии к этой партии тем, что ПАРНАС в нарушение законодательства не имеет представительств в половине регионов РФ, сообщило агентство ТАСС в Telegram в четверг, 25 мая, со ссылкой на пресс-службу суда.

ПАРНАС в 2010-е годы был одной из немногих в России зарегистрированных оппозиционных сил. В его руководство входил убитый в 2015 году Борис Немцов. По данным Минюста, количество региональных отделений партии сократилось с 47 до 40. Это меньше, чем половина регионов России.

Во время заседания в Верховном суде представители ПАРНАС утверждали, что в РФ до сих пор действуют не 40, а 44 отделения партии, но с формальной точки зрения этого тоже недостаточно, поскольку российские власти учитывают в числе субъектов федерации и аннексированные территории Украины. С учетом аннексированного Крыма, Севастополя и оккупированных районов четырех областей Украины - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской - количество субъектов РФ составляет 89, и именно на эту цифру ориентируются чиновники.

ПАРНАС на фоне войны против Украины

Ранее Минюст приостанавливал регистрацию ПАРНАС. В последнее время, особенно после начала войны России против Украины, партия практически не занималась политической деятельностью.

ПАРНАС был зарегистрирован в 2012 году на базе Республиканской партии России, которой власти тогда вернули регистрацию. Партию возглавили Владимир Рыжков, Борис Немцов и Михаил Касьянов. Рыжков впоследствии вышел из руководства. Немцов, избранный от партии в законодательное собрание Ярославской области, был убит в феврале 2015 года. Лидером партии остался Михаил Касьянов.

На базе партии оппозиционные силы пытались создать широкую коалицию с участием сторонников Алексея Навального, однако сделать этого не удалось. Партия участвовала в выборах в Госдуму в 2016 году, но набрала, по официальным данным, менее одного процента голосов. Ряд активистов ПАРНАСа впоследствии подверглись репрессиям, некоторые эмигрировали.

Смотрите также:

Михаил Касьянов: Выборы по-прежнему имитационные

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