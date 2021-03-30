 В России каждый третий заявил о боязни одиночества | Новости из Германии о России | DW | 04.04.2021

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Россия

В России каждый третий заявил о боязни одиночества

В России среди женщин боящихся одиночества больше, чем среди мужчин. Люди с более высокими доходами боятся одиночества меньше людей с низкими доходами, следует из результатов исследования.

Одинокая женщина

В России каждый третий боится одиночества. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску работы SuperJob по итогам проведенного исследования, сообщило в воскресенье, 4 апреля, агентство РБК со ссылкой на авторов опроса.

Согласно данным исследования, 34 процента респондентов заявили, что опасаются остаться в одиночестве. При этом 11 процентов ответили на этот вопрос однозначно утвердительно, а еще 23 процента сказали, что скорее боятся одиночества. Среди женщин таких людей больше, чем среди мужчин (38% против 32%). Чаще других без постоянного общения с близкими не могут прожить граждане в возрасте от 35 до 44 лет и люди с доходом ниже 30 тыс. руб. в месяц.

Среди профессионалов чаще остальных опасаются одиночества воспитатели (67%), врачи (49%), бухгалтеры (44%), менеджеры по закупкам (43%), кладовщики и комплектовщики (по 41%).

Не боятся остаться без коммуникации 68% мужчин и 62% женщин, чаще всего это молодежь до 24 лет или люди с ежемесячным доходом свыше 80 тыс. руб. Боязнь одиночества не свойственна барменам, программистам, дизайнерам, грузчикам.

Тенденция к снижению страха

Эксперты SuperJob пришли к выводу, что за последние 12 лет россияне стали меньше бояться одиночества - в 2009 году в наличии соответствующего страха признался 51% респондентов.

В 2019 году Росстат выявил связь между одиночеством и низкими доходами населения. Среди людей с низкими доходами 47% сообщали, что чувствуют себя одинокими, а 20% рассказали, что испытывают это чувство очень часто.

Люди с высокими доходами, напротив, значительно реже испытывают одиночество - об этом заявили только 16,7% граждан из этой группы. Среди людей со средними доходами проблемы с общением испытывает почти четверть - 23,8%.

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    Автор: Кристина Райман-Шнайдер, Ольга Солонарь


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