В России госзаимствования могут достичь рекордного объема за 15 лет

Объем государственных заимствований в России в 2020 году может достичь 4,1 трлн руб. – рекордного показателя за последние 15 лет, сообщило в четверг, 20 августа, агентство РБК со ссылкой на находящуюся в его распоряжении копию отчета Счетной палаты об исполнении бюджета за первое полугодие.

Из документа следует, что с января по июнь текущего года Министерство финансов РФ разместило госбумаги лишь на 1,6 трлн руб. Это означает, что для выполнения годового плана Минфину придется нарастить размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) во второй половине года, поскольку без столь значительных госзаймов правительству не покрыть дефицита федерального бюджета, который в 2020 году может достичь 5 процентов ВВП (около 5 трлн руб.), отмечает издание.

В первом полугодии федеральный бюджет был исполнен с дефицитом в 955 млрд руб. Уровень исполнения составил 45,8 процента - максимальный с 2015 года, говорится в документе. Рост расходов был продиктован необходимостью финансовых вливаний для борьбы с коронавирусом, поддержки регионов, населения и национальной экономики.

Финансирование бюджетного дефицита

Бюджетный дефицит финансируется путем существенного увеличения госдолга, сказал в интервью агентству РБК ведущий научный сотрудник Центра развития ВШЭ Андрей Чернявский. Замминистра финансов России Владимир Колычев в начале июля говорил, что валовые заимствования планируется увеличить более чем вдвое по сравнению с "докоронавирусной" версией бюджета - с 2,3 трлн до 5 трлн руб. Счетная палата прогнозирует несколько меньший показатель - 4,1 трлн рублей.

Между тем Минфин РФ в последнее время сталкивается с трудностями при размещении госбумаг. Последний аукцион по продаже ОФЗ, запланированный на 19 августа, не проводился из-за "возросшей волатильности на финансовых рынках". 29 июля Минфин привлек лишь 19 млрд руб. от размещения облигаций с переменным купонным доходом - в десять раз меньше, чем составил спрос на бумагу, отмечает РБК.

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