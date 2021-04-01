В России госСМИ могут освободить от отчетов о финансировании из-за рубежа

В России государственные СМИ хотят освободить от обязанности предоставлять отчеты об иностранном финансировании. Соответствующую инициативу выдвинуло министерство цифрового развития РФ, сообщили во вторник, 25 мая, российские СМИ со ссылкой на законопроект, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов.

По мнению Минцифры, отчеты об иностранном финансировании следует оставить лишь для коммерческих средств массовой информации, а не для тех, учредителями которых являются федеральные органы власти, учрежденные ими организации или организации, деятельность которых финансируется за счет федерального бюджета.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что "попытки влиять извне на российское информационное пространство с целью предвзятого информирования и создания искаженной картины политической действительности могут иметь место только в отношении коммерческих СМИ".

Отчеты об иностранном финансировании

В настоящее время и государственные, и частные российские СМИ обязаны ежеквартально предоставлять в Роскомнадзор отчеты об иностранном финансировании. Они должны сообщать о денежных средствах, полученных от других государств, иностранных компаний и граждан, а также от некоммерческих организаций из списка "иностранных агентов".

Роскомнадзор публикует на своем сайте списки СМИ, которые отчитываются об иностранном финансировании. В последнем списке - за первый квартал 2021 года - в числе прочих, упоминаются государственное информагентство ТАСС и государственный телеканал RT.

В конце апреля Минюст включил издание "Медуза" в реестр СМИ-"иноагентов", объяснив это иностранным финансированием. Позднее стало известно, что "Медуза" была признана "иноагентом" после обращения бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александра Ионова - основателя "Антиглобалистского движения" и сторонника "Антимайдана".

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