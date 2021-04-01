 В России госСМИ могут освободить от отчетов о финансировании из-за рубежа | Новости из Германии о России | DW | 25.05.2021

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Россия

В России госСМИ могут освободить от отчетов о финансировании из-за рубежа

Инициативу об отмене отчетности выдвинуло Минцифры. В ведомстве считают, что попытки негативно влиять на информационное пространство в РФ могут быть предприняты лишь в отношении коммерчески СМИ.

Останкинская телебашня в Москве

В России государственные СМИ хотят освободить от обязанности предоставлять отчеты об иностранном финансировании. Соответствующую инициативу выдвинуло министерство цифрового развития РФ, сообщили во вторник, 25 мая, российские СМИ со ссылкой на законопроект, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов.

По мнению Минцифры, отчеты об иностранном финансировании следует оставить лишь для коммерческих средств массовой информации, а не для тех, учредителями которых являются федеральные органы власти, учрежденные ими организации или организации, деятельность которых финансируется за счет федерального бюджета.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что "попытки влиять извне на российское информационное пространство с целью предвзятого информирования и создания искаженной картины политической действительности могут иметь место только в отношении коммерческих СМИ".

Отчеты об иностранном финансировании

В настоящее время и государственные, и частные российские СМИ обязаны ежеквартально предоставлять в Роскомнадзор отчеты об иностранном финансировании. Они должны сообщать о денежных средствах, полученных от других государств, иностранных компаний и граждан, а также от некоммерческих организаций из списка "иностранных агентов".

Роскомнадзор публикует на своем сайте списки СМИ, которые отчитываются об иностранном финансировании. В последнем списке - за первый квартал 2021 года - в числе прочих, упоминаются государственное информагентство ТАСС и государственный телеканал RT.

В конце апреля Минюст включил издание "Медуза" в реестр СМИ-"иноагентов", объяснив это иностранным финансированием. Позднее стало известно, что "Медуза" была признана "иноагентом" после обращения бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александра Ионова - основателя "Антиглобалистского движения" и сторонника "Антимайдана".

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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