В России фиксируют сбои в работе Twitter

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Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями субботы, 26 февраля.
Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли Европейский Союз и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией. Совет Европы приостановил членство РФ в организации.
Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров внесены в санкционные списки США, Евросоюза и Великобритании. НАТО перебрасывает силы быстрого реагирования на восточный фланг для сдерживания России. DW следит за развитием событий субботы, 26 февраля (время московское).
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Украина попросила Международный Красный крест помочь вывезти тела убитых российских солдат. С этим призывом обратилась вице-премьер Украины Ирина Верещук. "Это гуманитарная потребность, и мы просим сделать так, чтобы тела российских оккупантов покинули территорию Украины и уехали в РФ. В России должны знать, сколько оккупантов сегодня лежит на украинской земле", - говорится в видеообращении вице-премьера в Facebook.
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Во Львове объявлена воздушная тревога. Мэр города Андрей Садовый призвал львовян идти в укрытия.
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Правительство Чехии одобрило поставку Украине оружия и боеприпасов стоимостью на 188 млн крон (около 7,6 млн евро). "Пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и соответствующие боеприпасы на сумму 188 миллионов [крон]. В субботу правительство одобрило дальнейшую помощь Украине, столкнувшейся с российским нападением. Минобоны также немедленно организует транспортировку в место, указанное украинской стороной. На этом наша помощь не заканчивается, - написала в Twitter министр обороны Яна Чернохова.
++15.30++
Российские пользователи сообщают о проблемах с доступам к социальным сетям, в частности, к Twitter. Проект "Сетевые свободы" предполагает, что причина - в замедлении скорости работы сервиса со стороны Роскомназдора. Сейчас соцсеть работает только c VPN, отмечают "Сетевые свободы". Накануне Роскомнадзор заявил о "частичном прекращении доступа" к Facebook.
++14.45++
Европейская федерация журналистов потребовала немедленного запрета трансляций телеканала Russia Today во всех странах ЕС "как вопиющего оружия дезинформации и дезинформации, среди которых ложь о том, что президент Украины Зеленский получил указание от США бежать из Киева".
++14.30++
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о расширении комендантского часа с 17 до 18 часов. Это время будет действовать до 28 февраля - "для более эффективной обороны столицы и защиты ее жителей". "Все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага", - написал Кличко в Facebook.
++14.15++
Эстония и Латвия объявили о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов. Ранее это же решение приняли Чехия, Польша и Болгария. Первой страной, запретившей в своем небе полеты российским авиакомпаниям, стала Великобритания.
++14.00++
Евросоюз официально опубликовал обновленный санкционный список против России из-за военного вторжения в Украину. В него попали президент Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МВД Владимир Колокольцев, экс-премьер и зампред Совбеза Дмитрий Медведев, и спецпредставитель Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Санкции также введены против некоторых депутатов Госдумы.
++13.50++
Нидерланды отправят в Украину 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger. Об этом правительство Нидерландов сообщило в письме в парламент страны. "Нидерланды предоставят 200 ракет противовоздушной обороны Stinger. Вместе с нашими союзниками министерство обороны стремится доставить их как можно скорее", - цитирует письмо агентство Reuters. Правительство также сообщило, что в связи с ухудшением безопасности посольство Нидерландов будет переведено из Львова в польский город Ярослав.
++13.20++
Министерство обороны Украины открывает "горячую линию" для родственников российских военных, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Facebook. Позвонив туда, они могут выяснить, живы ли их родные, взятые в плен, есть ли у них ранения, а в случае гибели - выяснить, как забрать тело.
Хроника событий 26 февраля 00.00 - 13.20 >>>
Хроника событий 25 февраля >>>
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