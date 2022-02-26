 В России фиксируют сбои в работе Twitter | Новости из Германии об Украине | DW | 26.02.2022

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Украина

В России фиксируют сбои в работе Twitter

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями субботы, 26 февраля.

Логотип Twitter

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли Европейский Союз и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией. Совет Европы приостановил членство РФ в организации.

Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров внесены в санкционные списки США, Евросоюза и Великобритании. НАТО перебрасывает силы быстрого реагирования на восточный фланг для сдерживания России. DW следит за развитием событий субботы, 26 февраля (время московское).

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Украина попросила Международный Красный крест помочь вывезти тела убитых российских солдат. С этим призывом обратилась вице-премьер Украины Ирина Верещук. "Это гуманитарная потребность, и мы просим сделать так, чтобы тела российских оккупантов покинули территорию Украины и уехали в РФ. В России должны знать, сколько оккупантов сегодня лежит на украинской земле", - говорится в видеообращении вице-премьера в Facebook.

++15.55++

Во Львове объявлена воздушная тревога. Мэр города Андрей Садовый призвал львовян идти в укрытия.

 

++15.45++

Правительство Чехии одобрило поставку Украине оружия и боеприпасов стоимостью на 188 млн крон (около 7,6 млн евро). "Пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и соответствующие боеприпасы на сумму 188 миллионов [крон]. В субботу правительство одобрило дальнейшую помощь Украине, столкнувшейся с российским нападением. Минобоны также немедленно организует транспортировку в место, указанное украинской стороной. На этом наша помощь не заканчивается, - написала в Twitter министр обороны Яна Чернохова.

++15.30++

Российские пользователи сообщают о проблемах с доступам к социальным сетям, в частности, к Twitter. Проект "Сетевые свободы" предполагает, что причина - в замедлении скорости работы сервиса со стороны Роскомназдора. Сейчас соцсеть работает только c VPN, отмечают "Сетевые свободы". Накануне Роскомнадзор заявил о "частичном прекращении доступа" к Facebook.

++14.45++

Европейская федерация журналистов потребовала немедленного запрета трансляций телеканала Russia Today во всех странах ЕС "как вопиющего оружия дезинформации и дезинформации, среди которых ложь о том, что президент Украины Зеленский получил указание от США бежать из Киева".

++14.30++

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о расширении комендантского часа с 17 до 18 часов. Это время будет действовать до 28 февраля - "для более эффективной обороны столицы и защиты ее жителей". "Все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага", - написал Кличко в Facebook.

++14.15++

Эстония и Латвия объявили о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов. Ранее это же решение приняли Чехия, Польша и Болгария. Первой страной, запретившей в своем небе полеты российским авиакомпаниям, стала Великобритания.

++14.00++

Евросоюз официально опубликовал обновленный санкционный список против России из-за военного вторжения в Украину. В него попали президент Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МВД Владимир Колокольцев, экс-премьер и зампред Совбеза Дмитрий Медведев, и спецпредставитель Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Санкции также введены против некоторых депутатов Госдумы.

++13.50++

Ракетный комплекс Stinger

Ракетный комплекс Stinger

Нидерланды отправят в Украину 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger. Об этом правительство Нидерландов сообщило в письме в парламент страны. "Нидерланды предоставят 200 ракет противовоздушной обороны Stinger. Вместе с нашими союзниками министерство обороны стремится доставить их как можно скорее", - цитирует письмо агентство Reuters. Правительство также сообщило, что в связи с ухудшением безопасности посольство Нидерландов будет переведено из Львова в польский город Ярослав.

++13.20++

Министерство обороны Украины открывает "горячую линию" для родственников российских военных, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Facebook. Позвонив туда, они могут выяснить, живы ли их родные, взятые в плен, есть ли у них ранения, а в случае гибели - выяснить, как забрать тело.

 

Хроника событий 26 февраля 00.00 - 13.20 >>>

Хроника событий 25 февраля >>>

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    Акции солидарности с Украиной

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  • Берлин

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  • Берлин

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    "Россия, проснись! Остановите вашу войну!". Акция перед консульством в Гамбурге, Германия.

  • Стамбул

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    "Кровавый убийца". Плакат в Стамбуле, Турция.

  • Кельн

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    Обер-бургомистр немецкого города Кельн Генриетта Рекер во время приема по случаю начала традиционного карнавала объявила минуту молчания в знак солидарности с людьми, страдающими от российской агрессии в Украине. В городе решили отменить традиционное карнавальное шествие в так называемый "бешеный понедельник" - 28 февраля.

  • Сидней

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    "Путин - убийца!". Участница акции протеста в Сиднее, Австралия.

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  • Гаага

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  • Вена

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  • Оттава

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    Протестующие в Оттаве, Канада.

  • Оттава

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    "Донбасс - это Украина". Плакат на акции в Оттаве.

  • Токио

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    Украинцы на демонстрации в Токио, Япония.

  • Стокгольм

    Акции солидарности с Украиной

    Участники антивоенного пикета перед посольством России в Стокгольме, Швеция.

  • Мадрид

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    Около посольства Российской Федерации в Варшаве, Польша.

  • Прага

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    Демонстрация на Вацлавской площади в Праге, Чехия.

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    Накануне начала войны украинский футболист Роман Яремчук показал майку с украинским тризубом после гола в матче Лиге чемпионов в Лиссабоне, Португалия.

    Автор: Николай Пермяков


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