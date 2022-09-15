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Фото: Valya Egorshin/NurPhoto/picture alliance
ПолитикаРоссия

Еще один мундеп в РФ оштрафован за обвинения в адрес Путина

Сергей Ромашенко
33 мин. назад

Петербургский мундеп Никита Юферев вместе с коллегами обратился к Госдуме с предложением обвинить Путина в госизмене. Суд оштрафовал его по статье о дискредитации власти.

https://www.dw.com/ru/v-rossii-ese-odin-deputat-ostrafovan-za-prizyv-obvinit-putina-v-gosizmene/a-63129890

Еще один депутат оштрафован за призыв обвинить президента России Владимира Путина в государственной измене. Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал депутата совета муниципального образования Смольнинское Никиту Юферева по статье о дискредитации власти. Сумма штрафа составляет 46 рублей, сообщил Юферев в своем микроблоге Twitter в четверг, 15 сентября.

Ранее Никита Юферев вместе с коллегами обратился к Госдуме РФ с предложением обвинить Путина в государственной измене. 14 сентября по той же статье о дискредитации власти был оштрафован на 47 тысяч рублей другой смольнинский мундеп - Дмитрий Палюга. Народные избранники намерены обжаловать решения суда.

Депутат совета муниципального образования Смольнинское Никита Юферев
Никита ЮферевФото: privat

Как следует из судебного постановления, вечером 7 сентября Палюга, находясь у входа в здание МО Смольнинское, публично обратился "к неопределенному кругу лиц с речью, направленной на дискредитацию действующей власти России". Пока он высказывался, Юферев его поддерживал.

Обвинение Путина в госизмене

Обращаясь к Госдуме, мундепы призвали ее обвинить Владимира Путина в госизмене, чтобы затем отправить его в отставку. По их словам, решение Путина о вооруженном вторжении в Украину наносит вред безопасности России и ее граждан. Обращение поддержали семь депутатов - большинство из Смольнинского.

На фоне происходящего суд разрешил губернатору Санкт-Петербурга распустить совет муниципального образования Смольнинское. Городская прокуратура обратилась в суд еще в 2021 году, сославшись на то, что совет не собирался более трех месяцев. Но слушания дела все время переносились.

Призывы к отставке Путина опубликовали также еще несколько депутатов из различных муниципалитетов Москвы, Санкт-Петербурга и Выборга.

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