В РФ электронная версия книги Навального доступна бесплатно

Электронную версию книги мемуаров Алексея Навального "Патриот", опубликованную в понедельник, 30 декабря, пользователи из России могут скачать бесплатно. Об этом сообщила вдова российского оппозиционера Юлия Навальная, указав, что для этого не нужно регистрироваться или оставлять данные: "Просто зайдите на сайт, нажмите специальную кнопку - и книга будет у вас".

"Я очень хочу, чтобы эту книгу прочитало как можно больше людей. Алексей писал ее в первую очередь для вас, своих соотечественников. Для тех, кто так же, как он, любит нашу страну и верит в ее будущее", - написала она в соцсетях. Как пояснила Навальная в видеообращении, которым сопровождаются посты, "жутко обидно, что у миллионов людей в десятках стран есть возможность просто пойти и купить ее в магазине, а в России это сделать пока невозможно".

Жители других стран могут купить мемуары Навального в электронном формате за 10 евро.

Автобиография Алексея Навального "Патриот", которая вышла из печати одновременно на 26 языках, поступила в продажу 22 октября. В Германии книгу выпустило издательство Fischer. Как отмечается на сайте издательства, это "мощная и трогательная автобиография бесстрашного лидера оппозиции, который заплатил самую высокую цену за свои убеждения".