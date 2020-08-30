 В России число заразившихся коронавирусом превысило один миллион | Новости из Германии о России | DW | 01.09.2020

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Россия

В России число заразившихся коронавирусом превысило один миллион

За минувшие сутки в стране зарегистрировано более 4,7 тыс. случаев инфекции. Официальное количество летальных исходов увеличилось до почти до 17,3 тысячи.

Москвичи в защитных масках

В России количество заражений коронавирусом SARS-CoV-2 превысило один миллион, сообщил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции во вторник, 1 сентября. "В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 000 048 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", - говорится в сообщении штаба.

За последние сутки в стране выявлено еще 4729 случаев инфекции, при этом в каждом четвертом случае инфекция протекала бессимптомно. Количество летальных случаев за сутки выросло на 123, в результате общее число умерших от коронавируса в России достигло, по официальным данным, 17 299 человек.

Снижение прироста

В оперативном штабе отметили, что суточный прирост заражений в России заметно снизился. До этого пять дней подряд - с 27 августа по 31 августа - этот показатель демонстрировал тенденцию к росту, и накануне в стране было выявлено уже почти 5 тыс. новых случаев.

По данным Роспотребнадзора на 1 сентября, в России проведено уже более 36,9 млн тестов на коронавирус, из них 204 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 211 248 человек.

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    Автор: Марина Борисова


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