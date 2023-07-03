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В России блокируют сайты с предвыборной агитацией Пригожина

Александра Иванова
27 мин. назад

На блокировку сайтов, поддерживающих основателя ЧВК "Вагнер", обратили внимание в "Роскомсвободе". Какой госорган ответственен за запрет, неизвестно.

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в Ростове-на-Дону
Евгений Пригожин в Ростове-на-Дону (24 июня 2023 года)Фото: Press service of "Concord"/REUTERS

Неуказанный госорган блокирует на территории России сайты, содержащие политическую рекламу в поддержку петербургского бизнесмена, основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина. На соответствующие данные реестра организации "Роскомсвобода" указывает онлайн-издание "Новая газета Европа" в понедельник, 3 июля.

По информации "Роскомсвободы", с 28 июня было заблокировано семь подобных ресурсов, в последний раз такая мера в отношении сайта с доменом "р2024" начала действовать 2 июля. Как пишет "Новая газета Европа", все заблокированные сайты являются копией одного и того же портала с агитацией за Пригожина перед выборами президента России 2024 года.

Один из лозунгов, продвигаемых на этих ресурсах: "Стрелять надо метко. Работать надо честно". В конце марта аналитики из американского Института изучения войны (ISW) предположили, что Пригожин может воспользоваться своим влиянием в медийном пространстве РФ с целью продвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года в России.

Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"

Поздним вечером 23 июня начался продлившийся чуть меньше суток мятеж  Евгения Пригожина и его ЧВК "Вагнер". Бизнесмен обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу и его ведомство в нанесении удара по лагерям ЧВК, при котором якобы погибло много людей. Минобороны РФ эти обвинения отвергло.

Пригожин объявил, что "Группа Вагнера" выдвинулась "останавливать зло, которое несет военное руководство страны", назвав этот рейд "маршем справедливости", и призвал силовиков переходить на его сторону. ФСБ РФ сообщила, что на Пригожина заведено дело по факту организации вооруженного мятежа и призвала боевиков ЧВК "Вагнер" его задержать. Ночью на улицах Москвы появилась военная техника, а "Группа Вагнера" захватила военные объекты в Ростове-на-Дону и двинулись на столицу.

Вечером 24 июня основатель ЧВК неожиданно сообщил, что разворачивает колонны и уходит в полевые лагеря в свете угрозы кровопролития. Одновременно правитель Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что провел переговоры с Пригожиным по просьбе президента РФ Владимира Путина и договорился об остановке движения боевиков ЧВК "Вагнер" на Москву. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вечером 24 июня заявил, что Пригожин "уйдет" в Беларусь. При этом ни сам владелец "Группы Вагнера", ни участвовавшие в мятеже наемники не будут подвергаться уголовному преследованию, пообещали в Кремле.

Закрытие СМИ из медиахолдинга Пригожина

Представители изданий "Невские новости" и "Экономика сегодня", входящие в медиахолдинг "Патриот" Пригожина, 30 июня объявили о прекращении работы. В тот же день главный редактор интернет-издания "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН), также входящего в холдинг, Кристина Масенкова объявила о его закрытии. Кроме того, 2 июля появились сообщения, что Минобороны РФ расторгло контракт с кейтеринговым предприятием Евгения Пригожина "Конкорд".

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