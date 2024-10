Суд в России арестовал на $372 млн счета двух банков США

Арбитражный суд Московской области в среду, 2 октября, по заявлению Генеральной прокуратуры России арестовал 372 млн долларов на российских счетах американских банков Bank of New York Mellon и JPMorgan Chase Bank.

Данное решение суд принял в рамках коллективного иска Генпрокуратуры РФ к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, Национальному банку Украины, государственному предприятию "Национальный фонд инвестиций Украины", Bank of New York Mellon и JPMorgan Chase Bank. Поводом для иска стала незаконная, по мнению российской стороны, передача "Нацфонду Украины" весной 2022 года замороженных активов бывшей украинской дочки "Сбербанка" - МРБ (Международный резервный банк). Денежные средства, требуемые к взысканию, МРБ размещал в Украине на счетах Bank of New York Mellon и JPMorgan Chase Bank.

Нацбанк Украины отозвал лицензию МРБ

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Национальный Банк Украины отозвал у Международного резервного банка лицензию и начал процедуру его ликвидации, она должна завершиться в 2025 году.

Ранее МИД России назвал воровством любые действия с замороженными средствами РФ в других странах. В Кремле заявили, что их конфискация неминуемо станет предметом судебных разбирательств.