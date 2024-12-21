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В России арестовали экс-замминистра просвещения

Екатерина Венкина
21 декабря 2024 г.

Суд постановил отправить в СИЗО Дениса Грибова по подозрению в хищении 54 млн рублей.

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Наручники
Наручники (фото из архива)Фото: Anton Novoderezhkin/TASS/picture alliance

Тверской районный суд Москвы постановил заключить под стражу бывшего заместителя министра просвещения РФ Дениса Грибова, который ранее был задержан в одном из столичных аэропортов. Грибову в субботу, 21 декабря, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил источник агентства ТАСС в суде.

Экс-замминистра подозревается в хищении свыше 54 млн рублей бюджетных средств, указали в МВД РФ. По данным ведомства, Грибов совместно с сообщниками - экс-проректором подведомственного института, а также руководителем и сотрудником фирмы по подготовке кадров - разработали схему хищения бюджетных средств на профессиональное образование.

Схема предполагала заключение госконтракта для стажировок педработников - в действительности мероприятия не проводились, была подготовлена фиктивная отчетность.

Задержан по прилете из-за границы

Столичные оперативники задержали троих подозреваемых участников схемы, их взяли под стражу. Экс-замминистра был объявлен в федеральный розыск и задержан 20 декабря по прилете из-за границы.

По данным агентства РБК, Грибов, занимавший пост замминистра с 2020 года, был отправлен в отставку в августе, дело связано с его работой в Институте развития профессионального образования.

Дело Зуева и Раковой

В марте в Москве был вынесен приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере в отношении экс-ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергея Зуева и бывшей заместительницы министра просвещения РФ Марины Раковой. Никулинский районный суд Москвы приговорил Зуева к четырем годам условного срока, Ракову - к пяти годам колонии общего режима.

Сергей Зуев и Марина Ракова с 2021 года являлись фигурантами уголовного дела о хищении миллионных сумм в министерстве просвещения РФ. По версии следствия, они участвовали в хищении 21 млн рублей у Фонда новых форм развития образования, который возглавляла Ракова. Фонд заказал работы у "Шанинки", на которые были выделены бюджетные средства и которые в итоге не были выполнены, говорилось в материалах дела. Зуев и Ракова фиктивно трудоустроили в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) 12 научных сотрудников, утверждали в прокуратуре.

 

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