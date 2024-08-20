В РКК поступило 1500 заявок о розыске родных под Курском

Сотни жителей Курской области разыскивают родных, пропавших после начала наступления ВСУ на регион. Их трудной ситуацией пользуются мошенники.

В Российский Красный Крест (РКК) с 11 по 19 августа поступило более 1500 заявок от жителей Курской области, разыскивающих родственников, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на организацию в ночь на вторник, 20 августа. По данным РКК, за это время удалось установить связь со ста пропавшими.

Между тем в поисковом отряде "Лиза алерт" рассказали журналистам, что там с начала августа получили 779 заявок на поиск пропавших в Курской области. 111 из них к данному моменту закрыты со статусом "Найден. Жив".

В РКК уточнили, что в статистике могут попадаться повторные заявки - в случае, когда их параллельно подавали разные родственники через разные организации.

По информации "Радио Свобода" , после начала наступления ВСУ в Курской области РФ 6 августа более двух тысяч жителей региона перестали выходить на связь. Газета "Ведомости" предупреждает об участившихся случаях мошенничества, связанных с розыском пропавших. Пользуясь описанием внешности разыскиваемого, опубликованным в интернете, злоумышленники убеждают родственников, что видели его, и требуют у них деньги за последующую информацию.

Оперативный штаб Курской области рекомендовал местным жителям не публиковать данные о своих пропавших родственниках в открытых источниках.

Наступление ВСУ в Курской области

С 6 августа 2024 года ВСУ проводят наступательную операцию в Курской области. По сообщениям Минобороны РФ и российских Telegram-каналов, украинские войска захватили участок приграничной территории РФ и продвинулись вглубь на несколько десятков километров. Бои идут в Кореневском и Суджанском районах. Там находится единственная точка, в которой природный газ из России поступает в газотранспортную систему Украины и затем транзитом идет в ЕС - ГИС "Суджа". Кроме того, на территории области находится Курская АЭС.

19 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ контролируют более 1250 квадратных километров территории и 92 населенных пункта в Курской области РФ. Ранее Зеленский говорил, что цель наступления ВСУ под Курском - "создание буферной зоны на территории агрессора".

В тот же день, 19 августа, в МЧС РФ сообщили, что из девяти приграничных районов Курской области к тому моменту было эвакуировано свыше 121 000 человек. По данным ведомства, за сутки, с 18 по 19 августа, регион покинули свыше 650 жителей.