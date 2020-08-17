 В Риме задержаны двое подозреваемых в шпионаже на Россию | Новости из Германии о Европе | DW | 31.03.2021

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Европа

В Риме задержаны двое подозреваемых в шпионаже на Россию

Задержаны сотрудник российского посольства и итальянский морской офицер. МИД Италии вызвал посла России в Риме.

Человек с фотоаппаратом

Правоохранительные органы в Риме задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу России. Речь идет о старшем офицере ВМС Италии и военном сотруднике российского посольства в Риме, сообщили итальянские карабинеры в среду, 31 марта.

Оба подозреваемых были схвачены во время тайной встречи накануне вечером во время передачи итальянцем документов в обмен на денежное вознаграждение. Правовой статус иностранца, имеющего статус дипломата, уточняется, отметили в правоохранительном ведомстве. Имена задержанных не приводятся. В операции по задержанию предполагаемых шпионов участвовали и итальянские спецслужбы. 

В связи со случившимся в МИД Италии вызван посол России в Риме. В российском посольстве подтвердили факт задержания сотрудника аппарата военного атташе. "Обстоятельства произошедшего выясняются. Комментировать случившееся по существу в настоящий момент полагаем нецелесообразным. В любом случае рассчитываем, что произошедшее не отразится на двусторонних отношениях России и Италии", - цитируют ороссийские СМИ заявление посольства.

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    Автор: Наталия Королева


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