В Риме пропалестинское шествие переросло в стычки с полицией

Участники несанкционированной акции в Риме среди прочего с одобрением высказывались об атаке ХАМАС на Израиль.

Полиция Рима применила слезоточивый газ и водометы для разгона несанкционированного пропалестинского шествия, проведенного в преддверии годовщины атаки ХАМАС на Израиль. Несмотря на запрет демонстрации властями, на улицы Рима в субботу, 5 октября, вышли около пяти тысяч людей, пишет итальянское новостное агентство ANSA .

Некоторое время назад полицейское управление города запретило проведение шествия, однако его организаторы пошли разными путями: часть из них сообщили о переносе акции на 12 октября, а другая группа заявила, что проведет шествие в изначально заявленную дату.

В связи с этим полицейские усилили меры безопасности в городе, чтобы предотвратить попадание "агрессивных преступников" в ряды демонстрантов, но поначалу не пытались препятствовать сбору участников акции на одной из площадей города, пишет ANSA. Однако, когда собравшиеся демонстранты попытались пойти шествием к Колизею, им было отказано в проходе.

В перегородивших дорогу полицейских начали лететь петарды и бутылки. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть оттесненных с площади людей попыталась перегруппироваться в другом месте, что также привело к беспорядкам.

По данным СМИ, в ходе столкновений с демонстрантами пострадали как минимум 24 сотрудника полиции. В связи с беспорядками и нападениями на полицейских были задержаны четыре человека.

МВД Италии: Акцию в Риме хотели использовать в своих целях злоумышленники

Произошедшее в Риме "подтверждает обоснованность причин", лежавших в основе запрета акции - так в МВД Италии прокомментировали беспорядки на шествии. По данным правоохранителей, демонстрацию в своих целях хотели использовать неустановленные злоумышленники. Они хотели "замаскироваться внутри более крупного шествия и атаковать чувствительные объекты, а также полицейские силы", заявил в комментарии СМИ представитель ведомства.

ANSA отмечает - несмотря на присутствие на акции людей, которые подчеркивали, что пришли на площадь не для "празднования" атаки ХАМАС на Израиль, в толпе были замечены флаги радикальной исламистской группировки "Хезболлах". А среди слоганов, которые выкрикивали в мегафоны демонстранты, звучали такие как "Израиль с Ближнего Востока, свободу Палестине". Агентство dpa приводит в пример другой звучавший лозунг - "7 октября началась революция".

В Лондоне пропалестинские демонстранты пытались пробиться к произраильским

Демонстрации в преддверии годовщины атаки ХАМАС на Израиль прошли и в ряде других стран. Речь идет как о пропалестинских, так и о произраильских акциях.

В Лондоне в этот день состоялось сразу несколько пропалестинских шествий, самое большое из которых насчитывало около "десятки тысяч" человек, сообщает BBC. Перед собравшимися выступил экс-глава Лейбористской партии Джереми Корбин. Участники демонстрации среди прочего призывали к прекращению военной поддержки Израиля. По данным полиции, на акции были и плакаты в поддержку "Хезболлах" - она в Великобритании признана террористической организацией.

Неподалеку от этого мероприятия проходило произраильское шествие. В определенный момент обе группы демонстрантов оказались в непосредственной близости друг от друга, полицейским пришлось выставить кордон, чтобы разделить их. Несколько участников пропалестинского марша попытались прорваться через заслон полиции к людям с флагами Израиля, однако были остановлены, пишет BBC. Три человека были задержаны.