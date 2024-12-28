  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
Цифровые технологииРоссия

В РФ запретили интернет-звонки на мобильные и стационарные

Александра Иванова
28 декабря 2024 г.

В России из перечня лицензий на оказание услуг связи была исключена лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации.

https://p.dw.com/p/4odr6
Девушка с телефоном на Красной площади
Фото: Mikhail Metzel/TASS/dpa/picture alliance

В России отменили возможность совершать звонки через интернет на мобильные и стационарные номера. Это следует из постановления правительства РФ, обнародованного в субботу, 28 декабря.

Указывается, что из перечня лицензий на оказание услуг связи была исключена лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. "Она давала возможность с помощью интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи", - поясняется в документе.

В правительстве РФ заявляют, что мера была принята для борьбы с телефонным мошенничеством. "Чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку это позволяло подменять номера", - утверждается в документе.

В кабмине заявили, что "решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи". "Люди, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, используют специальные программы, обеспечивающие общение через интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи", - говорится в постановлении правительства. 

Возможность запрета на звонки из-за рубежа

Между тем 24 декабря Роскомнадзор сообщил, что рассматривает возможность запрета на входящие звонки из-за рубежа, в том числе с использованием мессенджеров. "Как мера принуждения" для этого может быть использована блокировка голосового трафика, приводило заявление ведомства онлайн-издание "РБК"

В тот же день, 24 декабря, газета "Коммерсант" написала  со ссылкой на источники, что "Минцифры и Роскомнадзор обсуждают возможность ввести ограничения на звонки в мессенджерах из-за перехода туда мошенников". В Минцифры рассказали журналистам, что пока не "разрабатывают нормативных документов, ограничивающих голосовой трафик в мессенджерах", добавив, что "открыты к предложениям отрасли". В Роскомнадзоре "Коммерсанту" тогда не ответили на запрос о комментарии.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Девушка на пляже с мобильным телефоном

Мессенджеры: не только WhatsApp

Мессенджеры: не только WhatsApp

Одна из примет новейшего времени - бурное развитие мессенджеров. Их стало действительно много. А в чем между ними разница? Об этом фотогалерея DW.
Цифровые технологии18 февраля 2018 г.11 фото
external

Discord заблокировали, на очереди WhatsApp?

Discord заблокировали, на очереди WhatsApp?

Роскомнадзор запретил еще один интернет-мессенджер. Изначально он предназначался для геймеров. Но последнее время им пользовались и российские военные, в первую очередь операторы дронов. Они в недоумении.
Политика11 октября 2024 г.03:22 мин.
WhatsApp теперь обязан хранить данные российских пользователей и по запросу передавать их ФСБ

РКН обязал WhatsApp и Skype передавать ФСБ по запросу данные пользователей

РКН обязал WhatsApp и Skype передавать ФСБ по запросу данные пользователей

Роскомнадзор внес в реестр "организаторов распространения информации" 12 мессенджеров, включая WhatsApp и Skype. Теперь ФСБ может потребовать у них доступ к переписке и данным пользователей.
Цифровые технологии20 декабря 2024 г.
Показать еще