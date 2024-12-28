В РФ запретили интернет-звонки на мобильные и стационарные

В России из перечня лицензий на оказание услуг связи была исключена лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации.

В России отменили возможность совершать звонки через интернет на мобильные и стационарные номера. Это следует из постановления правительства РФ , обнародованного в субботу, 28 декабря.

Указывается, что из перечня лицензий на оказание услуг связи была исключена лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. "Она давала возможность с помощью интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи", - поясняется в документе.

В правительстве РФ заявляют, что мера была принята для борьбы с телефонным мошенничеством. "Чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку это позволяло подменять номера", - утверждается в документе.

В кабмине заявили, что "решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи". "Люди, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, используют специальные программы, обеспечивающие общение через интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи", - говорится в постановлении правительства.

Возможность запрета на звонки из-за рубежа

Между тем 24 декабря Роскомнадзор сообщил, что рассматривает возможность запрета на входящие звонки из-за рубежа, в том числе с использованием мессенджеров. "Как мера принуждения" для этого может быть использована блокировка голосового трафика, приводило заявление ведомства онлайн-издание "РБК" .

В тот же день, 24 декабря, газета "Коммерсант" написала со ссылкой на источники, что "Минцифры и Роскомнадзор обсуждают возможность ввести ограничения на звонки в мессенджерах из-за перехода туда мошенников". В Минцифры рассказали журналистам, что пока не "разрабатывают нормативных документов, ограничивающих голосовой трафик в мессенджерах", добавив, что "открыты к предложениям отрасли". В Роскомнадзоре "Коммерсанту" тогда не ответили на запрос о комментарии.