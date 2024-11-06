В РФ заочно арестовали главреда "НГ Европа" Мартынова

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал главного редактора издания "Новая газета Европа" Кирилла Мартынова. Ему назначено два месяца ареста по делу об организации деятельности "нежелательной" организации, сообщила "НГ Европа" в среду, 6 ноября. Арест будет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания на территории РФ.

"Жаль, что то, что могло быть государством, не только развязало войну, но и занимается позорной деятельностью вроде организации фейковых "арестов в Басманном суде", - заявил Мартынов, комментируя решение суда. Он добавил, что "Новая газета Европа" продолжает свою деятельность, несмотря на действия российских властей.

Первое дело против руководителя "нежелательного" СМИ

О возбуждении против Мартынова уголовного дела об организации деятельности "нежелательной" организации, стало известно 19 сентября. Как отмечает издание, его главред связан с двумя объявленными в России "нежелательными" организациями. Помимо "НГ Европа", речь идет об образовательном проекте "Свободный университет".

По данным СМИ, это первое уголовное дело, возбужденное против главы "нежелательного" СМИ. Такой статус "НГ Европа" получила летом 2023 года.