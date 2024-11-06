  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Выборы в США - 2024Война в УкраинеСитуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

В РФ заочно арестовали главреда "НГ Европа" Мартынова

Ольга Лебедева
6 ноября 2024 г.

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца Кирилла Мартынова - главного редактора признанного "нежелательным" издания "Новая газета Европа".

https://p.dw.com/p/4miVQ
Главный редактор "НГ Европа" Кирилл Мартынов
Главный редактор "НГ Европа" Кирилл МартыновФото: Privat

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал главного редактора издания "Новая газета Европа" Кирилла Мартынова. Ему назначено два месяца ареста по делу об организации деятельности "нежелательной" организации, сообщила "НГ Европа" в среду, 6 ноября. Арест будет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания на территории РФ.

"Жаль, что то, что могло быть государством, не только развязало войну, но и занимается позорной деятельностью вроде организации фейковых "арестов в Басманном суде", - заявил Мартынов, комментируя решение суда. Он добавил, что "Новая газета Европа" продолжает свою деятельность, несмотря на действия российских властей.

Первое дело против руководителя "нежелательного" СМИ

О возбуждении против Мартынова уголовного дела об организации деятельности "нежелательной" организации, стало известно 19 сентября. Как отмечает издание, его главред связан с двумя объявленными в России "нежелательными" организациями. Помимо "НГ Европа", речь идет об образовательном проекте "Свободный университет".

По данным СМИ, это первое уголовное дело, возбужденное против главы "нежелательного" СМИ. Такой статус "НГ Европа" получила летом 2023 года.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Оппозиционный политик Алексей Навальный в суде, май 2022 года

Жертвы ужесточения уголовного преследования в РФ на фоне войны в Украине

Жертвы ужесточения уголовного преследования в РФ на фоне войны в Украине

После начала войны против Украины в России ужесточили уголовное законодательство. Наиболее известные политики и блогеры, осужденные по делам о "фейках" о российских ВС и об госизмене, - в галерее DW.
Правосудие и закон26 апреля 2023 г.20 фото
external

О России не из России: "Дождь", "Новая газета" и DW во время войны

О России не из России: "Дождь", "Новая газета" и DW во время войны

Как освещать события в России, находясь за рубежом? Как не потерять связь со своей аудиторией? И как мы все изменили свое отношения к журналистике после войны?
Конфликты11 сентября 2022 г.46:32 мин.
Кирилл Мартынов

Главред "НГ Европа": Путин добился того, что журналистика в России уничтожена

Главред "НГ Европа": Путин добился того, что журналистика в России уничтожена

Что происходит со СМИ в РФ, есть ли будущее у редакций в эмиграции и какова опасность для журналистов в России? Интервью DW c главным редактором "Новой Газеты. Европа" Кириллом Мартыновым.
Политика7 июля 2022 г.
Показать еще