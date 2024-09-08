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В РФ из-за надписи "Нет войне" задержали наблюдательницу

Екатерина Венкина
8 сентября 2024 г.

В Санкт-Петербурге наблюдательницу Марину Попову обвинили в том, что она бросила в урну бюллетень с надписью "Нет войне".

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На одном из участков в РФ
На одном из участков в РФ (фото из архива)Фото: Yelena Vereshchaka/TASS/dpa/picture alliance

На избирательном участке в здании университета ИТМО в Санкт-Петербурге задержали наблюдательницу Марину Попову - ее обвинили в том, что она бросила в урну бюллетень с надписью "Нет войне". О задержании в воскресенье, 8 сентября, сообщил медиапроект "ОВД-Инфо".

По его данным, женщину доставили в отдел полиции № 28. К ней выехала адвокат "ОВД-Инфо" Алена Скачко.

Протокол по статье о "дискредитации армии"

 На Попову составили протокол по статье о "мелком хулиганстве" и оставляют в отделе на ночь до суда. Полицейские также составляют протокол по статье о "дискредитации Вооруженных сил РФ". Без признаков уголовно наказуемого деяния по этой статье для физлиц предусмотрен штраф до 50 тыс. рублей.

Попова не дает показаний, сославшись на статью 51 Конституции, свою вину она отрицает.

Как уточняет издание "Фонтанка",  в урне для голосования заметили бюллетень с пацифистским высказыванием и решили, что автор - именно она.

"Насколько я понял, решили, что это именно наблюдатель, поскольку это был первый бюллетень. А девушка как раз сама голосовала первой. Так сказал свидетель, который давал показания", - отметил председатель участковой избирательной комисси № 2213 Алексей Ермилов.

СМИ: В полицию сообщил один из членов комиссии

В полицию обратился один из членов комиссии. "Да, я первый увидел и сообщил в полицию. Я посчитал, что это мой гражданский долг", - сообщил "Фонтанке" молодой человек.

В воскресенье, 8 сентября, в России проходили дополнительные выборы депутатов Госдумы, глав субъектов РФ, региональных парламентов и органов местного самоуправления.

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