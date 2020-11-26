В РФ приставы добиваются от Twitter уплаты миллионного штрафа

В России Федеральная служба судебных приставов (ФССП) намеревается принудительно взыскать с компании Twitter административный штраф в размере 4 млн рублей за отказ локализовать персональные данные пользователей на серверах в РФ. Об этом сообщает в четверг, 26 ноября, пресс-бюро ведомства.

13 февраля мировой судья судебного участка №374 Таганского района Москвы признал компанию Twitter виновной в неисполнении требования обеспечить хранение данных российских пользователей соцсети на серверах, находящихся на территории РФ. За это нарушение сервису был назначен штраф в размере 4 млн рублей, однако компания Twitter его до сих пор не оплатила.

В свою очередь, компания Facebook, которую в феврале 2020 года суд в России также приговорил к уплате такого же штрафа, уже выплатила его в полном объеме.

"Сегодня получено постановление об окончании исполнительного производства от 6 октября 2020 года. Штраф оплачен полностью", - сообщили 26 ноября в пресс-службе Таганского суда Москвы, комментируя дело компании Facebook.

Штрафы Facebook и Twitter в России

В России суд уже не в первый раз приговаривает компании Facebook и Twitter к административным штрафам в связи с неисполнением ими требования о локализации данных пользователей из РФ на серверах в России. Так, весной 2019 года Таганский районный суд приговорил каждую из этих двух компаний к штрафу в размере трех тысяч рублей за непредоставление информации об исполнении требований законодательства в этой области.

Вопрос о локализации соцсетями Facebook и Twitter данных российских юзеров на территории РФ обсуждается с IT-гигантами с 2015 года. За нарушение требований российского законодательства в этой области уже была заблокирована соцсеть LinkedIn. Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора в 2016 году.

В соответствии с поправками в КоАП, принятыми в декабре 2019 года, за нарушение требований российского законодательства в области хранения персональных данных, юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 1 до 6 млн рублей. За повторное нарушение им грозит штраф в размере от 6 до 18 млн рублей.

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